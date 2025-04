Com classificação do Arsenal para as semifinais da Champions League, o reencontro entre Mbappé e PSG foi adiado. A eliminação do Real Madrid foi bem recebida em Paris, de acordo com o jornal 'As', da Espanha. O time francês nunca se classificou contra o Real em fase de mata-mata da Champions, e a presença de Kylian Mbappé seria um desafio a mais, após briga judicial do astro com o clube.

O Paris Saint-Germain se classificou para as semifinais da Champions League nesta terça-feira, após derrota por 3 a 2 para o Aston Villa, na Inglaterra, e igualou o Real Madrid como o clube que mais vezes figurou nesta fase da competição desde 2020. Foram quatro vezes nas últimas seis temporadas. O clube francês, contudo, ainda não conseguiu ser campeão da Champions, perdendo a final de 2019/2020 para o Bayern de Munique por 1 a 0. Agora sem Mbappé e Neymar, o PSG tem mais uma chence de chegar a final e conquistar o primeiro título da competição de sua história.

Agora sem Mbappé, PSG busca chegar em mais uma final de Champions (Photo by Paul Ellis / AFP)

Mas, primeiro, o PSG deve concentrar suas atenções em passar do Arsenal na penúltima etapa da Champions. Nesta temporada, os clubes já se enfrentaram na fase de liga da competição. Em Londres, o Arsenal venceu o time de Luis Enrique por 2 a 0.

A Eliminação do Real Madrid de Mbappé antes das semifinais trouxe alívio para o clube de Paris, segundo o 'As'. Mesmo em fase incontestável na Champions League e especialmente na Ligue 1, na qual o PSG já foi campeão com seis rodadas de antecedência e está invicto, deixar de enfrentar o atual campeão da Champions e clube que já os eliminou duas vezes da competição pode ser uma dor de cabeça a menos.

