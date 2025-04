Vini Jr manda recado após queda do Real Madrid na Champions

Vini Jr, do Real Madrid, voltou a viver uma decepção europeia. Depois de protagonizar a conquista da Champions League de 2023-24, o brasileiro não pôde evitar, mesmo marcando na volta, a eliminação de sua equipe diante do Arsenal, em pleno Santiago Bernabéu, na fase de quartas de final.

Em suas redes sociais, o atacante apareceu para mandar um recado à torcida merengue, e de forma ousada, prometeu que o time voltará aos caminhos da vitória. Contra os Gunners, foram duas derrotas: 3 a 0 em Londres e 2 a 1 na Espanha.

- O Madrid sempre volta! Obrigado pelo apoio de sempre. Precisamos estar juntos para o que ainda falta na temporada. Ainda há títulos que podemos conquistar. Vou à morte com essa equipe e esse clube. Parabéns ao Arsenal e muita sorte - escreveu o astro.

Vinícius foi o autor do único gol dos Merengues na eliminatória. Depois do dolorido revés na capital inglesa, o time comandado por Carlo Ancelotti se expôs para buscar o resultado, e viu o Arsenal abrir o placar com Saka, já na segunda etapa. Dois minutos depois, em saída errada dos ingleses, o camisa 7 roubou a bola de Saliba e bateu rápido para o gol vazio, já que David Raya estava adiantado na saída com os pés.

No fim, porém, a equipe de Arteta liquidou a fatura através da qualidade de outro ponta brasileiro. Com o campo praticamente aberto, Gabriel Martinelli disparou e recebeu de Mikel Merino. Ao ganhar na velocidade de Fran García, ficou cara a cara com Courtois e escolheu o canto para matar o confronto no Bernabéu.

🔢 Números de Vini Jr em Real Madrid 1x2 Arsenal

⌛ 90 minutos jogados

🥅 1 gol

⚽ 63 ações com a bola

🧠 61% nos passes (11 de 18)

🪄 3 passes decisivos

🎯 6 finalizações

⚔️ 55% dos duelos vencidos

🥊 5 faltas sofridas

Agora, o Arsenal terá pela frente o Paris Saint-Germain, que eliminou o Aston Villa em grande eliminatória. Do outro lado da chave, Inter de Milão e Barcelona se enfrentam por uma vaga na decisão, marcada para o dia 31 de maio.