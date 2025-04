Invicto, PSG garante título do Campeonato Francês com seis rodadas de antecedência

O PSG foi campeão da Ligue 1 após vencer o Angers pelo placar de 1 a 0, neste sábado (5). A vitória abriu 24 pontos de distância para o Monaco, atualmente segundo colocado. Com isso, matematicamente, o time de Paris garante o título com seis rodadas de antecedência, o que marca a 13ª taça para o clube, sendo a quarta consecutiva.

Time do PSG comemora o gol marcado por Doue (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O time de Luis Enrique conseguiu fazer um feito díficil no campeonato: ser campeão com nenhuma derrota. Até agora, com 28 jogos disputados, a equipe venceu 23, empatou 5 e não perdeu em nenhuma oportunidade.

Com o título da Ligue 1 garantido antecipadamente, o clube vai focar em vencer a Champions League pela primeira vez em sua história. O PSG irá enfrentar o Aston Villa na próxima quarta-feira (9) pelas quartas de final da maior competição do continente europeu.

Como foi o jogo?

O PSG entrou tranquilo para o jogo sabendo que precisaria apenas de um simples empate contra o Angers para erguer a taça ao lado de seus torcedores.

A equipe parisiense começou a partida com a maior parte da posse de bola no ataque, tentando achar brechas na zaga adversária para abrir o placar. Apesar de conseguir chances de gol, o time de Luis Enrique finalizava longe da baliza adversária.

Bradley Barcola em disputa pela bola contra a equipe do Angers (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Na segunda etapa, o PSG manteve o ritmo do primeiros tempo. No entanto, diferente dos 45 minutos iniciais, a equipe trazia mais perigo ao goleiro do Angers. O jovem de 19 anos Desire Doue abriu o placar aos 55 após Kvaratskhelia cruzar na medida para o francês finalizar no alto do gol adversário.

O placar de 1 a 0 já garantia, com folgas, o título para o Paris Saint Germain. Com isso, ao longo do segundo tempo, a equipe trocava passes, sem muito objetivos.