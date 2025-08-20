Roma anuncia primeiro jogador jamaicano de sua história

Leon Bailey é o mais novo jogador da Roma. O clube anunciou, nesta quarta-feira (20), a contratação do atacante de 28 anos, que defendia há quatro anos as cores do Aston Villa, e usará a camisa 31 em seu período no futebol italiano.

O contrato entre as partes foi acertado como empréstimo de um ano, com opção de compra concedida aos Giallorossi a partir do final do primeiro semestre de 2026. O vínculo temporário terá custo de 2 milhões de euros, e caso o gatilho de compra seja ativado, a diretoria deve desembolsar 22 milhões na moeda europeia (mais de R$ 140 milhões na cotação atual).

Com o acordo, Bailey se torna o primeiro jogador jamaicano a vestir a camisa grená e amarela na história. No Aston Villa, outros quatro atletas do país já haviam entrado em campo com o vinho e azul: Darren Byfield, Daniel Johnson, Simon Dawkins e Lewis Grabban.

🌌 A trajetória de Leon Bailey, primeiro jogador jamaicano da Roma

Leon, revelado aos profissionais pelo Genk, da Bélgica, teve passagem relevante pelo Bayer Leverkusen entre 2017 e 2021. Pelos "Onze da Fábrica", embora não tenha conquistado títulos, fez 39 gols e concedeu 25 assistências em 156 partidas, e despertou o interesse de clubes da Premier League, sendo vendido ao Villa por quase R$ 200 milhões.

Em seu período na Inglaterra, o jamaicano teve grandes atuações e ajudou os Lions a se reerguerem, conquistando, inclusive, uma vaga na Champions League. Os números foram um pouco inferiores em relação à passagem na Alemanha: 22 tentos e 24 passes para gol em 144 aparições.

Leon Bailey deixou o Aston Villa para ser o primeiro jogador jamaicano da Roma (Foto: AFP)

Esta é a sétima contratação da Roma na janela de transferências do verão europeu. Antes, o clube havia acertado com nomes como Evan Ferguson, que chega por empréstimo junto ao Brighton; e Wesley, lateral-direito comprado junto ao Flamengo por 25 milhões de euros (R$ 159,4 milhões na cotação atual).

