United detona City e sobe na tabela da Premier League
Manchester United sobe para quarta colocação após grande vitória no clássico
O Manchester United venceu o Manchester City por 2 a 0 em partida válida pela 22ª rodada da Premier League, neste sábado (17), no Old Trafford, em Manchester (ING). Em partida de superioridade dos Diabos Vermelhos, a equipe comandada por Michael Carrick conseguiu anular o sistema de Pep Guardiola e venceu com gols de Bryan Mbeumo e Patrick Dorgu. Os brasileiros Matheus Cunha e Bruno Fernandes também foram destaques na vitória da equipe da casa.
Com o resultado, o Manchester United, de forma provisória, sobe para a quarta colocação, com 35 pontos. Já o Manchester City é o vice-líder, com 43 pontos. Com três empates e uma derrota nas últimas quatro rodadas, a equipe pode ver o Arsenal se distanciar ainda mais na liderança da competição.
Como foi Manchester United x Manchester City?
A partida começou com pressão do United, que aproveitou um pequeno apagão do City nos primeiros minutos. Em cobrança de escanteio de Bruno Fernandes, logo aos três minutos, Harry Maguire subiu na pequena área e acertou o travessão. Na sequência, os Citizens conseguiram se organizar e chegaram com perigo com Bernardo Silva, mas o cabeceio passou por cima do gol.
Os Diabos Vermelhos começaram a jogar de forma reativa e, em contra-ataque rápido, Bruno Fernandes fez belo cruzamento para Patrick Dorgu, que chegou finalizando na segunda trave, mas Gianluigi Donnarumma fez a defesa para salvar o City. Aos 31 minutos, o Manchester United apareceu no ataque duas vezes: na primeira, Bruno Fernandes aproveitou erro na saída de bola dos Citizens e rolou para Bryan Mbeumo, mas Abdukodir Khusanov conseguiu interceptar o passe. No lance seguinte, o time da casa recuperou a bola no meio de campo e, após triangulação entre Fernandes, Mbeumo e Diallo, o marfinense saiu cara a cara com Donnarumma, driblou o goleiro e fez o gol, mas anulado por impedimento.
Aos 40 minutos, o Manchester United voltou a marcar, dessa vez com Bruno Fernandes. O português recebeu lançamento de Lisandro Martínez, driblou Donnarumma, limpou Aké e completou para o fundo da rede. Porém, o português estava em condição irregular e o gol foi anulado por impedimento.
No retorno do segundo tempo, o United seguiu superior e ocupou mais o campo de ataque do City. Aos 12 minutos, Amad Diallo foi lançado por Patrick Dorgu, limpou a marcação e finalizou para a defesa com rebote de Donnarumma. Na sobra, Casemiro aproveitou e tentou encobrir o goleiro, que estava no chão, mas o italiano esticou a perna e salvou os Citizens.
A pressão dos Diabos Vermelhos seguiu e, em cruzamento de Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo apareceu na segunda trave e finalizou de primeira, mas Donnarumma fez nova defesa. Mas, aos 20 minutos, em contra-ataque após cobrança de falta, a dupla do United apareceu de novo, com o português servindo o camaronês, que bateu cruzado e rasteiro para superar o goleiro italiano e abrir o placar em Old Trafford.
O gol abalou o Manchester City e o United aproveitou. Dez minutos após abrir o placar, o time da casa ampliou com Patrick Dorgu, que aproveitou cruzamento rasteiro de Matheus Cunha e o erro de Rico Lewis na marcação.
Com 2 a 0 no placar, o Manchester United controlou a vantagem e até conseguiu fazer o terceiro com Mason Mount, com passe de Matheus Cunha, mas foi anulado por impedimento. Mesmo assim, após o apito final, os Diabos Vermelhos venceram o clássico da cidade e voltaram a somar três pontos na Premier League após sequência de empates.
O que vem por aí?
O Manchester United volta aos gramados para encarar o Arsenal, no domingo (25), às 13h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING), pela 23ª rodada da Premier League. Já o Manchester City encara o Bodø/Glimt, na terça-feira (20), Aspmyra Stadion, em Bodø (NOR), pela sétima rodada de fase de liga da Champions League.
