Lenda do United celebra vitória no clássico: 'Encantado'
Wayne Rooney elogiou a postura da equipe em campo
O Manchester United venceu o Manchester City por 2 a 0 neste sábado (17), em partida válida pela 22ª rodada da Premier League. Presente como comentarista da BBC Sport, a lenda Wayne Rooney deu a voz ao sentimento do torcedor ao definir a atuação como o renascimento da identidade do clube, após a grande vitória sob o comando de Michael Carrick.
Visivelmente emocionado e satisfeito, o maior artilheiro da história do United não poupou elogios à postura coletiva imposta por Michael Carrick. Para Rooney, a vitória mostrou que o time finalmente entendeu o que significa vestir a camisa vermelha.
— Obviamente, estou absolutamente encantado. Acho que o espírito de equipe, a dedicação, a energia, tudo naquele time foi fantástico hoje. Sei que foi apenas uma partida, mas acho que todos puderam ver o quão empolgante esse time pode ser. A gente ouve todo mundo, principalmente nós, ex-jogadores, falando sobre o DNA do United, e isso acabou de mostrar o que ele é: dedicação sem a bola, pontas voltando para ajudar os laterais e a vontade de finalizar. O primeiro gol, partindo para o ataque em velocidade, esse é o DNA do United e era isso que nos faltava — afirmou Rooney.
Como foi Manchester United x Manchester City?
A partida começou com pressão do United, que aproveitou um pequeno apagão do City nos primeiros minutos. Em cobrança de escanteio de Bruno Fernandes, logo aos três minutos, Harry Maguire subiu na pequena área e acertou o travessão. Na sequência, os Citizens conseguiram se organizar e chegaram com perigo com Bernardo Silva, mas o cabeceio passou por cima do gol.
Os Diabos Vermelhos começaram a jogar de forma reativa e, em contra-ataque rápido, Bruno Fernandes fez belo cruzamento para Patrick Dorgu, que chegou finalizando na segunda trave, mas Gianluigi Donnarumma fez a defesa para salvar o City. Aos 31 minutos, o Manchester United apareceu no ataque duas vezes: na primeira, Bruno Fernandes aproveitou erro na saída de bola dos Citizens e rolou para Bryan Mbeumo, mas Abdukodir Khusanov conseguiu interceptar o passe. No lance seguinte, o time da casa recuperou a bola no meio de campo e, após triangulação entre Fernandes, Mbeumo e Diallo, o marfinense saiu cara a cara com Donnarumma, driblou o goleiro e fez o gol, mas anulado por impedimento.
Aos 40 minutos, o Manchester United voltou a marcar, dessa vez com Bruno Fernandes. O português recebeu lançamento de Lisandro Martínez, driblou Donnarumma, limpou Aké e completou para o fundo da rede. Porém, o português estava em condição irregular e o gol foi anulado por impedimento.
No retorno do segundo tempo, o United seguiu superior e ocupou mais o campo de ataque do City. Aos 12 minutos, Amad Diallo foi lançado por Patrick Dorgu, limpou a marcação e finalizou para a defesa com rebote de Donnarumma. Na sobra, Casemiro aproveitou e tentou encobrir o goleiro, que estava no chão, mas o italiano esticou a perna e salvou os Citizens.
A pressão dos Diabos Vermelhos seguiu e, em cruzamento de Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo apareceu na segunda trave e finalizou de primeira, mas Donnarumma fez nova defesa. Mas, aos 20 minutos, em contra-ataque após cobrança de falta, a dupla do United apareceu de novo, com o português servindo o camaronês, que bateu cruzado e rasteiro para superar o goleiro italiano e abrir o placar em Old Trafford.
O gol abalou o Manchester City e o United aproveitou. Dez minutos após abrir o placar, o time da casa ampliou com Patrick Dorgu, que aproveitou cruzamento rasteiro de Matheus Cunha e o erro de Rico Lewis na marcação.
Com 2 a 0 no placar, o Manchester United controlou a vantagem e até conseguiu fazer o terceiro com Mason Mount, com passe de Matheus Cunha, mas foi anulado por impedimento. Mesmo assim, após o apito final, os Diabos Vermelhos venceram o clássico da cidade e voltaram a somar três pontos na Premier League após sequência de empates.
O que vem por aí?
O Manchester United volta aos gramados para encarar o Arsenal, no domingo (25), às 13h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING), pela 23ª rodada da Premier League. Já o Manchester City encara o Bodø/Glimt, na terça-feira (20), Aspmyra Stadion, em Bodø (NOR), pela sétima rodada de fase de liga da Champions League.
