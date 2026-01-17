Ausência de Paquetá em jogo do West Ham agita torcedores do Flamengo: 'Libera logo'

O meia Lucas Paquetá segue com uma lesão nas costas e não foi relacionado pelo técnico Nuno Espírito Santo para a partida entre Tottenham x West Ham, pela 23ª rodada da Premier League. A ausência do jogador repercutiu entre os torcedores do Flamengo, que esperam ansiosos pelo seu retorno.

continua após a publicidade

➡️Torcedores do Flamengo pedem retorno de Vini Jr após atitude da torcida do Real Madrid

O jogador ficou fora de duas partidas recentes do West Ham, contra Wolverhampton (3) e Queens Park Rangers (11), devido a uma lesão nas costas. No último dia 6 de janeiro, Paquetá chegou a atuar contra o Nottingham Forest, mas voltou a sentir dores na região e não participou dos treinos seguintes.

Durante o período da lesão, Paquetá demonstrou interesse em retornar ao futebol brasileiro e se acertou com o Flamengo, que por sua vez, busca um acerto com o West Ham. As negociações são conduzidas pelo diretor de futebol, José Boto, em contato direto com dirigentes dos Hammers.

continua após a publicidade

Até o momento, o clube carioca recebeu apenas uma sinalização extraoficial de que os ingleses aceitam negociar o atleta. O indicativo inicial é de valores em torno de 40 milhões de euros (R$ 240 milhões), mas não houve apresentação formal. Após a confirmação da ausência de Lucas Pquetá no confronto decisivo contra o Tottenham, os torcedores do Flamengo voltaram a se agitar nas redes sociais. Confira abaixo.

Lucas Paquetá deseja retornar ao Flamengo. A exigência inicial do West Ham foi de 60 milhões de euros (cerca de R$ 375 milhões), enquanto o Flamengo admite pagar 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 250 milhões). Fontes próximas à negociação indicam que o clube inglês pode flexibilizar o valor pedido, diante da intenção do atleta de não permanecer na Inglaterra.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Trunfo para o Flamengo? Venda de Paquetá pode ajudar West Ham

Texto por: Emive Ferreira

A possível venda de Lucas Paquetá ao Flamengo pode representar não apenas um reforço de peso para o clube carioca, mas também um importante alívio financeiro para o West Ham, que acompanha de perto as regras de Profit and Sustainability Rules (PSR) da Premier League.

Os clubes da elite inglesa precisaram entregar à liga, até o dia 31 de dezembro, as versões auditadas de suas contas financeiras. A expectativa era de que os veredictos fossem divulgados até a última quarta-feira (14), mas ainda sem informações.. Pelas normas da competição, as equipes podem registrar prejuízos de até 105 milhões de libras (cerca de R$ 756 milhões) em um período de três temporadas sem sofrer sanções.

➡️Flamengo lança primeiro uniforme para a temporada 2026

De acordo com o jornal "The i Paper", todos os 20 clubes da Premier League devem cumprir as regras do PSR na primeira parte do período de três anos. Ao comentar o cenário, o professor Rob Wilson, especialista em finanças do futebol, afirmou que "ninguém vai perder o sono este ano", destacando que as punições recentes aplicadas a Everton e Nottingham Forest tiveram grande impacto no comportamento do mercado.

Mesmo assim, a cautela é a palavra de ordem. Wilson explica que, somadas às exigências mais rígidas da Uefa, as regras financeiras devem reduzir o volume de negócios nesta janela de janeiro, já que os clubes ingleses passaram a ser mais conservadores com seus investimentos.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Alvo do Flamengo, Lucas Paquetá em ação pelo West Ham em amistoso contra o Everton (Foto: Patrick McDermott/AFP)

🤑 Aposte na vitória do seu time do coração! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável