A França divulgou os convocados para os compromissos das Eliminatórias para a Copa do Mundo contra Azerbaijão e Islândia, em outubro. Dentre os nomes que estão na lista do técnico Didier Deschamps estão Jean-Philippe Mateta, jogador do Crystal Palace, e Eduardo Camavinga, do Real Madrid, que retorna após ficar afastado durante a última pausa internacional.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Será a primeira vez que Mateta defenderá a camisa da seleção principal da França em sua carreira. Aos 28 anos, o jogador é um dos destaques do Crystal Palace na temporada. O clube, inclusive, pode completar 19 jogos sem perder, caso vença ou empate com o Dinamo Kiev, pela Liga Europa - algo inédito na sua história.

Já o meio-campista do Real Madrid voltou a ficar à disposição do técnico Xabi Alonso no meio de setembro, contra o Espanyol, após cinco meses afastado dos gramados devido à lesão. Desde então, atuou apenas por 50 minutos em quatro partidas. Pela França, Camavinga fez sua última partida em março, contra a Croácia, pela Nations League, antes de se lesionar.

A ausência de Tchouaméni, suspenso por duas partidas após o cartão vermelho, foi determinante para o retorno a um elenco de Didier Deschamps marcado por múltiplas ausências, incluindo Dembélé, eleito Bola de Ouro da temporada pela Revista France Football, Doué e Cherki no ataque.

Essa onda de lesões entre os franceses não só permitiu o retorno de Camavinga, como também a convocação de Mateta para a lista de Deschamps. O atacante do Crystal Palace foi uma das estrelas da França nas Olimpíadas de Paris do ano passado, e seu início de temporada como uma das sensações da Premier League, marcando quatro gols em 10 partidas.

➡️Com estreia das principais seleções, veja como está as Eliminatórias para Copa na Uefa

Veja os convocados da França

França divulga convocados para as Eliminatórias (Foto: Reprodução)

⚽ Jean-Philippe Mateta em 2025/26

10 jogos (10 titular)

4 gols

223 minutos para participar de gol

4 passes decisivos

1 grande chance criada

26 finalizações (2.6 por jogo)

15 finalizações no gol (1.5 por jogo)

6.5 finalizações para marcar

0.3 dribles certos por jogo

31% eficiência nos duelos

10 faltas sofridas

Nota Sofascore 6.64

Mateta conduz a bola em Crystal Palace e Aston Villa (Foto: Glyn Kirk/AFP)

