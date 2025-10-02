Ex-Atlético-MG visita o Porto na Europa League e afirma: ‘Viemos para vencer’
Zagueiro brasileiro está no clube deste o início da temporada 2025/26
- Matéria
- Mais Notícias
Porto e Estrela Vermelha terão os caminhos cruzados nesta quinta-feira (2), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Europa League, no Estádio do Dragão, em Portugal. Um dos personagens do confronto é o zagueiro brasileiro Rodrigão, ex-Atlético-MG, que defende o clube sérvio e busca surpreender os favoritos fora de casa.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Cortado de Ancelotti, show de Haaland e gol heróico: City e Monaco empatam na Champions
Futebol Internacional01/10/2025
- Futebol Internacional
Com show de ‘esquecido’ pelo Manchester United, Napoli vence Sporting na Champions
Futebol Internacional01/10/2025
- Futebol Internacional
Golaço à la Cristiano Ronaldo e lei do ex: Juventus e Villarreal empatam na Champions League
Futebol Internacional01/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Antes da partida, Rodrigão afirmou que o grupo do Estrela Vermelha está confiante em busca de um bom resultado, apesar de ter ciência da dificuldade da competição — a segunda mais importante do continente europeu — e do peso do adversário, tradicional na história da Europa League.
— A gente sabe a dificuldade que vai ser o jogo fora da nossa casa e longe da maioria dos nossos torcedores. Mas também sabemos a importância desta vitória para a nossa sequência na competição e nas nossas ambições. A gente veio para vencer e vamos em busca disso todo o jogo para sair com os três pontos — afirmou Rodrigão.
Quem é Rodrigão? 🛡️
Pela primeira vez na carreira, o defensor disputa a Europa League. Antes de chegar ao Estrela Vermelha, em maio, atuou pelo Zenit, da Rússia, onde somou 56 partidas, três gols marcados e conquistou três títulos da liga nacional, duas Copas da Rússia e uma Supercopa. Com 30 anos, Rodrigão tem contrato com o clube sérvio até meados de 2027. Revelado nas categorias de base do Atlético-MG, onde atuou desde o Sub-17 e disputou três jogos pelo profissional em 2017, o zagueiro passou por Caldense, Coimbra, Boa Esporte e Ferroviária antes de seguir para o futebol europeu, onde também defendeu Gil Vicente, de Portugal, e Sochi, da Rússia.
Sobre o clube que defende desde o início desta temporada, Rodrigão afirmou estar muito animado com a oportunidade e feliz por viver uma nova experiência em um dos clubes mais emblemáticos do Leste Europeu, marcado por uma torcida apaixonada.
— Vem sendo uma experiência nova de muitas coisas. Temos um clube de fãs muito apaixonados e isso vem facilitando toda essa adaptação. Estou feliz até aqui com tudo que vem acontecendo. Espero que a gente vá longe na competição, que é muito importante no nosso calendário — completou.
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias