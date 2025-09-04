menu hamburguer
Futebol Internacional

Com estreia das principais seleções, veja como está as Eliminatórias para Copa na UEFA

Portugal, França, Alemanha e Espanha estão em grupos separados e são franco favoritos a se classificarem ao Mundial

Elogiado por Matuidi, Cristiano Ronaldo levanta a taça após vitória de Portugal contra a Espanha (Foto: Alexandra BEIER / AFP)
imagem cameraPortugal fará a estreia nas Eliminatórias no grupo F (Foto: Alexandra BEIER / AFP)
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/09/2025
07:15
Com menos de um ano para a Copa do Mundo, as Eliminatórias da UEFA ainda não definiram as seleções que estarão no Mundial. Com grupos que ainda nem começaram por causa da Nations League, outras já avançaram e já encaminharam países rumo à America do Norte em busca de disputar o torneio.

➡️ Sem as principais seleções, veja como está as Eliminatórias para Copa na Concacaf

Na quinta-feira (4), se iniciará as disputas nos grupos A até o F, devido a UEFA Nations League, que ocupou grande parte dos calendários das principais seleções presentes. Além disso, esses grupos terão quatro equipes, diferente das demais (G até L), que tem cinco e já estão na quinta rodada.

Mesmo em rodadas diferentes e equipe a menos, o modo de classificação é a mesma, com os primeiros colocados garantidos na Copa do Mundo, enquanto os segundos colocados avançarão para os play-offs, junto com os quatro vencedores dos grupos mais bem classificados da Nations League de 2024–25 que terminaram fora dos dois primeiros de seu grupo de qualificação.

Entre os grupos que já começaram, o grande destaque foi a Noruega, que venceu os quatro jogos que disputou no grupo I e está perto de voltar a disputar a Copa após 28 anos. No mesmo grupo, quem vive situação delicada é a Itália, que soma três pontos em dois jogos, com risco de voltar à repescagem, na qual sucumbiu nas duas últimas edições, para a Suécia em 2017, e para a Macedônia do Norte, em 2022.

Haaland e Odegaard se abraçam na comemoração do gol da Noruega sobre a Itália, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo
Haaland e Odegaard se abraçam na comemoração do gol da Noruega sobre a Itália, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Lise Åserud/AFP)

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Já entre que não começaram, os destaques são Portugal, França, Alemanha e Espanha, que estão em grupos separados e são franco favoritos a se classificarem ao Mundial de forma direta. A última rodada de todas as seleções serão em novembro, entre os dias 16 à 18, e os playoffs no fim do mês de março, nos dias 26 e 31.

Veja os grupos das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026 - UEFA

Grupo A

  • Alemanha
  • Esvováquia
  • Irlanda do Norte
  • Luxemburgo

Grupo B

  • Eslovênia
  • Kosovo
  • Suécia
  • Suíça

Grupo C

  • Belarus
  • Dinamarca
  • Escócia
  • Grécia

Grupo D

  • Azerbaijão
  • França
  • Islândia
  • Ucrânia

Grupo E

  • Bulgária
  • Espanha
  • Geórgia
  • Turquia

Grupo F

  • Armênia
  • Hungria
  • Irlanda
  • Portugal

Grupo G

  1. Finlândia - 7pts - 4J
  2. Holanda - 6pts - 2J
  3. Polônia - 6pts - 3J
  4. Lituânia - 2pts - 3J
  5. Malta - 1pt - 4J

Grupo H

  1. Bôsnia - 9pts - 3J
  2. Áustria - 6pts - 2J
  3. Romênia - 6pts - 4J
  4. Chipre - 3pts - 3J
  5. San Marino - 0pt - 4J

Grupo I

  1. Noruega - 12pts - 4J
  2. Israel - 6pts - 3J
  3. Itália - 3pts - 2J
  4. Estônia - 3pts- 4J
  5. Moldávia - 0pt - 3J

Grupo J

  1. Macedônia do Norte - 8pts - 4J
  2. País de Gales - 7pts - 4J
  3. Bélgica - 4pts - 2J
  4. Cazaquistão - 3pts - 3J
  5. Liechtenstein - 0pt - 3J

Grupo K

  1. Inglaterra - 9pts - 3J
  2. Albânia - 5pts - 4J
  3. Sérvia - 4pts - 2J
  4. Letônia - 4pts - 3J
  5. Andorra - 0pt - 4J

Grupo L

  1. República Tcheca - 9pts - 4J
  2. Croácia - 6pts - 2J
  3. Montenegro - 6pts - 3J
  4. Ilhas Faroe - 3pts - 3J
  5. Gibraltar - 0pt - 4J

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Espanha comemora gol contra a França (Gol: THOMAS KIENZLE / AFP)
Espanha comemora gol contra a França (Foto: THOMAS KIENZLE / AFP)

