Com menos de um ano para a Copa do Mundo, as Eliminatórias da UEFA ainda não definiram as seleções que estarão no Mundial. Com grupos que ainda nem começaram por causa da Nations League, outras já avançaram e já encaminharam países rumo à America do Norte em busca de disputar o torneio.

Na quinta-feira (4), se iniciará as disputas nos grupos A até o F, devido a UEFA Nations League, que ocupou grande parte dos calendários das principais seleções presentes. Além disso, esses grupos terão quatro equipes, diferente das demais (G até L), que tem cinco e já estão na quinta rodada.

Mesmo em rodadas diferentes e equipe a menos, o modo de classificação é a mesma, com os primeiros colocados garantidos na Copa do Mundo, enquanto os segundos colocados avançarão para os play-offs, junto com os quatro vencedores dos grupos mais bem classificados da Nations League de 2024–25 que terminaram fora dos dois primeiros de seu grupo de qualificação.

Entre os grupos que já começaram, o grande destaque foi a Noruega, que venceu os quatro jogos que disputou no grupo I e está perto de voltar a disputar a Copa após 28 anos. No mesmo grupo, quem vive situação delicada é a Itália, que soma três pontos em dois jogos, com risco de voltar à repescagem, na qual sucumbiu nas duas últimas edições, para a Suécia em 2017, e para a Macedônia do Norte, em 2022.

Haaland e Odegaard se abraçam na comemoração do gol da Noruega sobre a Itália, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Lise Åserud/AFP)

Já entre que não começaram, os destaques são Portugal, França, Alemanha e Espanha, que estão em grupos separados e são franco favoritos a se classificarem ao Mundial de forma direta. A última rodada de todas as seleções serão em novembro, entre os dias 16 à 18, e os playoffs no fim do mês de março, nos dias 26 e 31.

Veja os grupos das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026 - UEFA

Grupo A

Alemanha

Esvováquia

Irlanda do Norte

Luxemburgo

Grupo B

Eslovênia

Kosovo

Suécia

Suíça

Grupo C

Belarus

Dinamarca

Escócia

Grécia

Grupo D

Azerbaijão

França

Islândia

Ucrânia

Grupo E

Bulgária

Espanha

Geórgia

Turquia

Grupo F

Armênia

Hungria

Irlanda

Portugal

Grupo G

Finlândia - 7pts - 4J Holanda - 6pts - 2J Polônia - 6pts - 3J Lituânia - 2pts - 3J Malta - 1pt - 4J

Grupo H

Bôsnia - 9pts - 3J Áustria - 6pts - 2J Romênia - 6pts - 4J Chipre - 3pts - 3J San Marino - 0pt - 4J

Grupo I

Noruega - 12pts - 4J Israel - 6pts - 3J Itália - 3pts - 2J Estônia - 3pts- 4J Moldávia - 0pt - 3J

Grupo J

Macedônia do Norte - 8pts - 4J País de Gales - 7pts - 4J Bélgica - 4pts - 2J Cazaquistão - 3pts - 3J Liechtenstein - 0pt - 3J

Grupo K

Inglaterra - 9pts - 3J Albânia - 5pts - 4J Sérvia - 4pts - 2J Letônia - 4pts - 3J Andorra - 0pt - 4J

Grupo L

República Tcheca - 9pts - 4J Croácia - 6pts - 2J Montenegro - 6pts - 3J Ilhas Faroe - 3pts - 3J Gibraltar - 0pt - 4J

