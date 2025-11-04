menu hamburguer
Sem CR7: Luka Modric elege os melhores jogadores da história

Meia croata elegeu seus cinco melhores jogadores de futebol de todos os tempos

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 04/11/2025
14:32
Atualizado há 0 minutos
Modric em Milan x Napoli (Foto: Piero Cruciatti / AFP)
imagem cameraModric em ação pelo Milan contra o Napoli no Campeonato Italiano (Foto: Piero Cruciatti / AFP)
Astro do Milan e lenda do Real Madrid, o meio-campista Luka Modric elegeu seus cinco jogadores favoritos de todos os tempos. Em entrevista a um influenciador espanhol, o croata de 40 anos incluiu o brasileiro Ronaldo Fenômeno no seu Top-5 da história do futebol.

Junto do brasileiro, estão outros quatro jogadores que não atuam mais dentro das quatro linhas. Diego Maradona, Francesco Totti, Zinedine Zidane e Zvonimir Boban, seu ídolo na Croácia. Modric deixou de fora craques de sua geração, como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, de quem foi companheiro por seis anos no Real Madrid.

Modric, inclusive, quando foi apresentado no Milan, declarou que a escolha pelo clube italiano é tanto esportiva quanto sentimental. Nascido em Zadar, na Croácia, o meio-campista revelou ter tido o ex-jogador Zvonimir Boban como ídolo na infância, que defendeu os Rossoneros entre 1991 e 2001.

Como está o Milan liderado por Luka Modric?

Na briga pelo título do Campeonato Italiano com Napoli, Inter de Milão e Roma, o Milan ocupa a terceira colocação e vive sequência positiva, com nove partidas sem perder na liga nacional. Os Rossoneros venceram na rodada anterior e vão em busca de reconquistar a liderança.

Com a experiência de Modric, a equipe de Massimiliano Allegri venceu a Roma na última rodada da competição, por 1 a 1. O croata é titular absoluto do time rubro-negro, foi utilizado em 11 partidas pela Copa Itália e a Série A do Calcio, com um gol marcado sobre o Bologna, na terceira rodada.

Modric e Pulisic comemoram gol do Milan contra o Napoli (Foto: Piero Cruciatti / AFP)
Modric e Pulisic comemoram gol do Milan contra o Napoli (Foto: Piero Cruciatti / AFP)

