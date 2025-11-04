Sem CR7: Luka Modric elege os melhores jogadores da história
Meia croata elegeu seus cinco melhores jogadores de futebol de todos os tempos
- Matéria
- Mais Notícias
Astro do Milan e lenda do Real Madrid, o meio-campista Luka Modric elegeu seus cinco jogadores favoritos de todos os tempos. Em entrevista a um influenciador espanhol, o croata de 40 anos incluiu o brasileiro Ronaldo Fenômeno no seu Top-5 da história do futebol.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Ex-Coritiba marca, é eleito craque do jogo e garante 100% Champions Asiática
Futebol Internacional04/11/2025
- Futebol Internacional
Xabi Alonso se derrete por adversário antes de Liverpool x Real Madrid
Futebol Internacional04/11/2025
- Lance! Biz
Não é um carro: Cristiano Ronaldo revela qual foi a coisa mais cara que já comprou
Lance! Biz04/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Junto do brasileiro, estão outros quatro jogadores que não atuam mais dentro das quatro linhas. Diego Maradona, Francesco Totti, Zinedine Zidane e Zvonimir Boban, seu ídolo na Croácia. Modric deixou de fora craques de sua geração, como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, de quem foi companheiro por seis anos no Real Madrid.
Modric, inclusive, quando foi apresentado no Milan, declarou que a escolha pelo clube italiano é tanto esportiva quanto sentimental. Nascido em Zadar, na Croácia, o meio-campista revelou ter tido o ex-jogador Zvonimir Boban como ídolo na infância, que defendeu os Rossoneros entre 1991 e 2001.
Como está o Milan liderado por Luka Modric?
Na briga pelo título do Campeonato Italiano com Napoli, Inter de Milão e Roma, o Milan ocupa a terceira colocação e vive sequência positiva, com nove partidas sem perder na liga nacional. Os Rossoneros venceram na rodada anterior e vão em busca de reconquistar a liderança.
Com a experiência de Modric, a equipe de Massimiliano Allegri venceu a Roma na última rodada da competição, por 1 a 1. O croata é titular absoluto do time rubro-negro, foi utilizado em 11 partidas pela Copa Itália e a Série A do Calcio, com um gol marcado sobre o Bologna, na terceira rodada.
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias