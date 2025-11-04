Cristiano Ronaldo revelou qual foi o item mais caro que comprou na vida. Em nova entrevista ao jornalista britânico Piers Morgan, o astro do Al-Nassr e da Seleção de Portugal contou que seu bem mais valioso é um avião particular modelo Global Express.

— O mais caro? Um avião. Tenho um há 13 anos, mas troquei o modelo no ano passado, então é um pouco caro — brincou o atacante.

Durante a conversa, Ronaldo também falou sobre seu patrimônio e afirmou já ter alcançado o status de bilionário no futebol.

— Não é verdade que me tornei bilionário recentemente. Já sou bilionário há muitos anos. Os números não mentem. Eu sou o único bilionário do futebol — disse o português.

De acordo com o Bloomberg Billionaires Index, o craque tem um patrimônio estimado em 1,4 bilhão de dólares (cerca de R$ 7,5 bilhões), somando salários, investimentos e contratos de patrocínio.

Mesmo com toda a fortuna acumulada, Cristiano Ronaldo afirmou que hoje dá menos importância ao dinheiro do que no passado — com uma exceção. Segundo o atacante, possuir um avião particular é algo diferente, já que ele "não é uma pessoa comum" e, por questões de segurança, não pode frequentar aeroportos como os demais.

Cristiano Ronaldo deu entrevista para o jornalista britânico Piers Morgan (Foto: Reprodução)

Cristiano Ronaldo segue em busca do milésimo gol

Cristiano Ronaldo segue aumentando a sua contagem de gols e está cada vez mais próximo de chegar ao milésimo gol na carreira. No último sábado (1), o craque português fez o dever de casa e anotou mais dois para a conta - faltando, agora, apenas 48 para alcançar o objetivo. Além disso, garantiu a vitória do Al-Nassr de virada sobre o Al-Fayha, pela 7ª rodada do Campeonato Saudita.

A partida foi disputada em casa, no Al-Awwal Park, e o Al-Nassr saiu perdendo logo aos 13 minutos com gol de David Remeseiro. No entanto, ainda na primeira etapa, Coman encontrou Cristiano Ronaldo, que ficou cara a cara com o goleiro deixando o duelo igual. A virada veio nos acréscimos. CR7 marcou de pênalti após Al Amri ser derrubado por Villanueva na área.

