Xabi Alonso se derrete por adversário antes de Liverpool x Real Madrid

O Real Madrid visita o Liverpool nesta terça-feira (4), pela quarta rodada da fase de liga da Champions League, que marca o reencontro do técnico Xabi Alonso com a torcida dos Reds em Anfield. Na véspera do duelo, o treinador espanhol comentou sobre Florian Wirtz, reforço do clube inglês que brilhou sob seu comando no Bayer Leverkusen.

Apesar de Wirtz ainda não ter encontrado o melhor futebol no Liverpool, Xabi acredita que o jovem de 22 anos ainda está se adaptando a um futebol e um país completamente novo após toda vida na Alemanha. O sucesso do meia alemão no Leverkusen o alçou como uma das maiores joias do país, e foi vendido por 125 milhões de euros aos Reds.

— Ele (Florian Wirtz) certamente terá sucesso, não tenho dúvidas. É apenas uma questão de tempo. É uma grande mudança para ele, passou a vida toda na Alemanha. Ele precisa se adaptar. É muito competitivo, e esse é um dos motivos pelos quais está aqui. Estou ansioso para que ele comece a mostrar seu talento — disse o técnico do Real Madrid.

Em sua primeira temporada no Liverpool, Wirtz soma apenas um gol e três assistências em 14 jogos (10 como titular) pelo clube. Porém, pelo Leverkusen, o alemão foi protagonista na temporada 2023/24, onde quebrou a hegemonia de 11 títulos seguidos da Bundesliga pelo Bayern de Munique, sem perder um jogo. Além disso, a ex-equipe de Xabi Alonso conquistou a Copa da Alemanha e chegaram à final da Europa League.

Xabi Alonso reencontra o Liverpool como treinador do Real Madrid

Xabi Alonso no comando do Real Madrid (Foto: Charly Triballeau/AFP)

Ídolo histórico do Liverpool e campeão da Champions League de 2004/05, Xabi Alonso é reverenciado pela torcida dos Reds, mas voltará a Anfield em outra condição: a de técnico adversário. Contudo, não é a primeira vez que o técnico enfrenta o ex-clube no estádio. Na última temporada, ainda à frente do Bayer Leverkusen, o espanhol foi derrotado por 4 a 0 pela equipe de Arne Slot.

Como jogador do Liverpool, Alonso disputou 210 partidas, marcou 18 gols e deu 19 assistências entre 2004 e 2009. Seguindo um caminho semelhante ao de Arnold, o meio-campista deixou o clube rumo ao Real Madrid na temporada 2009/10, integrando uma equipe estrelada que também contava com Cristiano Ronaldo e Kaká.

Antes da partida, o técnico do Real Madrid deixou claro que irá evitar nostalgia ao reencontrar o Liverpool. O recebimento de Alonso deve ser amistoso pela torcida da casa, mas não subestima a atmosfera do local.

— Quero pensar na partida. Depois, o que tiver que acontecer, acontecerá. Tento me distanciar da emoção, faço isso em cada estádio ao qual volto. Quero estar concentrado no que quero fazer — declarou Xabi Alonso, quee completou:

— Sempre amarei este clube. Sempre serei torcedor deste clube. Aconteça o que acontecer, meus sentimentos pelo Liverpool permanecerão os mesmos. Tenho memórias aqui que ficarão gravadas em minha mente para sempre, e não importa como eu seja recebido, isso não mudará nada.

