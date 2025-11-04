Ex-Coritiba marca, é eleito craque do jogo e garante 100% Champions Asiática

Em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da AFC Champions Elite, o Al-Hilal visitou o Al-Gharafa e venceu por 2 a 1. Esse foi o quarto triunfo do Hilal no torneio, que se mantém como a única equipe com 100% de aproveitamento. O time saudita lidera o grupo B da competição continental com 12 pontos. Autor do segundo gol do Al-Hilal, o atacante brasileiro e ex-Coritiba Kaio César celebrou a vitória e destacou a força do time que segue invicto.

— Foi uma vitória muito importante para a gente. Mesmo jogando fora de casa, conseguimos fazer uma boa partida e conquistar mais um triunfo que nos mantém com 100% de aproveitamento e liderando o nosso grupo. O nosso grupo é muito forte, tem mostrado isso durante esse início de temporada. Estamos conseguindo manter um bom nível nos jogos e conquistar os resultados — disse o atacante revelado pelo Coritiba.

Revelado pelas categorias de base do Coritiba, Kaio César foi um dos destaques do Al-Hilal (Foto: Divulgação/Al Hilal)

Kaio César marca pela primeira vez na temporada

O gol marcado no duelo contra o Al-Gharafa foi o primeiro de Kaio na atual temporada. O brasileiro acumula 7 jogos, com 1 gol e duas assistências. A boa atuação contra o time catari foi valorizada: o atacante ganhou o prêmio de melhor jogador da partida. Kaio César valorizou o prêmio conquistado e destacou o constante aprendizado com o grupo do Al-Hilal.

— Fiquei muito feliz de poder ser eleito o melhor da partida, isso mostra que venho fazendo um bom trabalho. Mas esse prêmio não é só meu, é de todo o grupo que tem me ajudado dentro das partidas. Aqui no Al Hilal, tenho convivido com grandes nomes do futebol mundial, jogadores de Copa do Mundo, pessoas que têm me ajudado muito, e o nosso treinador, que é um dos maiores do mundo. Então, tenho buscado aprender o máximo com cada um deles e extrair o melhor para o meu crescimento como atleta e também como pessoa, para que eu esteja sempre em constante evolução — concluiu.

