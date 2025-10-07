A Data Fifa deste mês de outubro será decisiva para o caminho de alguns países rumo à Copa do Mundo de 2026. Faltando menos de um ano para o mundial, seis seleções podem garantir vaga de forma antecipada — entre elas, Honduras, Jamaica, Argélia, Cabo Verde, Egito, Costa do Marfim, Gana, Senegal, Inglaterra, Noruega, Croácia, Eslováquia, Espanha, França Portugal e Suíça.

Com a próxima edição sendo a primeira com 48 seleções, o processo classificatório começa a tomar forma. 18 países estão garantidos no Mundial: os três anfitriões México, Canadá e Estados Unidos — além de Argentina, Austrália, Brasil, Colômbia, Coreia do Sul, Equador, Irã, Japão, Jordânia, Marrocos, Nova Zelândia, Paraguai, Tunísia, Uruguai e Uzbequistão.

O que é preciso para as vagas serem definidas?

América do Sul (6 vagas garantidas + 1 vaga na repescagem)

As Eliminatórias Sul-Americanas foram finalizadas na Data Fifa de setembro e América do Sul já tem seus seis representantes definidos com: Argentina, Equador, Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai. Além da seleção da Bolívia, que disputará a repescagem intercontinental.

Atual campeã do mundo, a seleção da Argentina foi líder das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo com 38 pontos (Foto: Reproduçãp/Instagram)

Ásia (9 vagas garantidas + 1 vaga na repescagem)

Com o fim da terceira fase, que classificou Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Japão e Austrália, sobraram três vagas, que, duas serão disputadas na quarta fase e a última na repescagem.

A quarta fase coloca em campo as seis seleções que terminaram em terceiro e quarto lugares, respectivamente, nos grupos da terceira fase: Indonésia, Iraque, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. As seleções serão divididas em dois grupos de três países, com os vencedores de cada um deles se classificando para o Mundial.

A quinta fase, então, reunirá as duas seleções que terminaram em segundo lugar na quarta fase em um jogo de ida e volta. O vencedor desses confrontos avançará para o Torneio Classificatório da Fifa, uma repescagem intercontinental.

Jogadores do Uzbequistão comemoram vaga para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Fadel Senna/AFP)

América do Norte e Central (3 vagas garantidas)

Nas Eliminatórias da Concacaf, a atual Data Fifa pode ser decisiva para duas seleções tradicionais carimbarem o passaporte para a Copa do Mundo. Embora o torneio ainda possa reservar surpresas, como uma classificação inédita do Suriname, os holofotes estão em Honduras e Jamaica, que têm o caminho aberto para garantir suas vagas.

Para que a classificação se confirme, as combinações de resultados são as seguintes:

Honduras : precisa vencer seus dois jogos, contra Costa Rica e Haiti , e torcer para que a Nicarágua não passe de empates contra esses mesmos adversários.

: precisa vencer seus dois jogos, contra , e torcer para que a não passe de empates contra esses mesmos adversários. Jamaica: também depende de 100% de aproveitamento contra Curaçao e Bermudas. Além disso, precisa que Curaçao e Trinidad e Tobago empatem seu jogo, e que Trinidad e Tobago tropece novamente diante de Bermudas.

África (9 vagas garantidas + 1 vaga na repescagem)

A corrida pelas vagas na Copa do Mundo esquenta na África. Com Marrocos e Tunísia já garantidos no mundial, a nona rodada das Eliminatórias pode definir mais seis classificados. Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana e Senegal entram em campo com a chance de carimbar o passaporte.

Para avançar, cada seleção depende de uma combinação de resultados:

Argélia: tem cenário mais confortável. Classifica-se com uma vitória sobre a Somália , ou até mesmo com um empate, caso Uganda e Moçambique tropecem.

tem cenário mais confortável. Classifica-se com uma vitória sobre a , ou até mesmo com um empate, caso e tropecem. Cabo Verde e Egito: uma vitória simples contra Líbia e Djibuti , respectivamente, garante a vaga para ambas as seleções.

uma vitória simples contra e , respectivamente, garante a vaga para ambas as seleções. Costa do Marfim, Gana e Senegal: precisam vencer seus jogos e "secar" os rivais. As equipes enfrentam Seychelles, República Centro-Africana e Sudão do Sul, e dependem de tropeços de Gabão, Madagascar e RD Congo.

Enquanto isso, a briga no Grupo C segue acirrada e só será decidida na última rodada. Benim e África do Sul lideram com 14 pontos, seguidos de perto pela Nigéria, com 11.

Europa (16 vagas):

A corrida para a Copa do Mundo de 2026 está a todo vapor na Europa, e a próxima rodada pode carimbar o passaporte de gigantes do continente e de algumas surpresas. Com o calendário influenciado pela Nations League, a reta final chega mais cedo para alguns, e oito seleções, incluindo favoritas como França, Inglaterra, Espanha e Portugal, já fazem as contas para garantir a classificação antecipada.

Para estas equipes, a vaga pode vir de uma combinação de vitórias próprias e tropeços dos adversários diretos. A Noruega, por exemplo, precisa vencer Israel e torcer por um deslize da Itália em seus jogos. Já a França depende de duas vitórias e uma combinação específica de resultados entre Ucrânia e Islândia.

O cenário é complexo para todos, exigindo não apenas desempenho máximo, mas também uma boa dose de sorte com os resultados paralelos; entenda:

Croácia: precisa de duas vitórias ( Tchéquia e Gibraltar ) e que os tchecos não vençam as Ilhas Faroe ; OU uma vitória ( Rep. Tcheca ) e um empate ( Gibraltar ), desde que os tchecos percam para as Ilhas Faroe .

precisa de duas vitórias ( e ) e que os tchecos não vençam as ; OU uma vitória ( ) e um empate ( ), desde que os tchecos percam para as . França: exige duas vitórias ( Azerbaijão e Islândia ) combinadas com um empate entre Islândia e Ucrânia ; OU duas vitórias e uma derrota da Islândia para a Ucrânia , desde que ucranianso também tropecem contra o Azerbaijão .

exige duas vitórias ( e ) combinadas com um empate entre e ; OU duas vitórias e uma derrota da para a , desde que ucranianso também tropecem contra o . Eslováquia: a vaga vem com duas vitórias ( Irlanda do Norte e Luxemburgo ), um tropeço da Alemanha contra Luxemburgo e um empate no jogo entre Irlanda do Norte e Alemanha .

a vaga vem com duas vitórias ( e ), um tropeço da contra e um empate no jogo entre e . Suíça: necessita de duas vitórias ( Suécia e Eslovênia ) e que Kosovo não vença nenhum de seus jogos contra esses mesmos adversários.

necessita de duas vitórias ( e ) e que não vença nenhum de seus jogos contra esses mesmos adversários. Inglaterra: garante a vaga com uma vitória sobre a Letônia , desde que a Sérvia não vença Albânia e Andorra ; OU com um empate, se houver empate entre Sérvia e Albânia e os sérvios também tropeçarem contra Andorra .

garante a vaga com uma vitória sobre a , desde que a não vença e ; OU com um empate, se houver empate entre e e os sérvios também tropeçarem contra . Noruega: precisa vencer Israel e torcer para que a Itália tropece em pelo menos um de seus jogos (contra Estônia ou Israel ).

precisa vencer e torcer para que a tropece em pelo menos um de seus jogos (contra ou ). Portugal: tem que vencer seus dois jogos ( Irlanda e Armênia ) e contar com tropeços da Armênia em seus outros confrontos (contra Hungria ou Irlanda ).

tem que vencer seus dois jogos ( e ) e contar com tropeços da em seus outros confrontos (contra ou ). Espanha: a classificação exige duas vitórias (Geórgia e Bulgária), um tropeço da Turquia contra a Bulgária e um empate no confronto direto entre Turquia e Geórgia.

Vencedora da Nations League, a seleção portuguesa busca confirmar classificação para a Copa do Mundo nesta Data Fifa (Foto: Alexandra BEIER / AFP)

Seleções já classificadas para a Copa de 2026

Argentina (América do Sul) Austrália (Oceania) Brasil (América do Sul) Canadá (América do Norte/país-sede) Colômbia (América do Sul) Coreia do Sul (Ásia) Equador (América do Sul) Estados Unidos (América do Norte/país-sede) Irã (Ásia) Japão (Ásia) Jordânia (Ásia) Marrocos (África) México (América do Norte/país-sede) Nova Zelândia (Oceania) Paraguai (América do Sul) Tunísia (África) Uruguai (América do Sul) Uzbequistão (Ásia)

