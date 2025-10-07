Carlo Ancelotti comandou treino da Seleção Brasileira nesta terça-feira (7), em Seul, na Coreia do Sul, com 21 jogadores à disposição. O italiano segue a preparação da equipe para enfrentar o time coreano, mas ainda sem cinco atletas: Bruno Guimarães, Joelinton, João Gomes, Caio Henrique e Paulo Henrique. Enquanto os quatro primeiros chegam nesta terça, o lateral do Vasco se apresenta apenas na quarta.

No segundo treino preparatório para o amistoso, Carleto ainda não deu indícios do time que será titular. As atividades no campo anexo do Goyang Stadium foram abertas para a imprensa durante 40 minutos, período de trabalhos técnicos. O treinador da Seleção dividiu o grupo para movimentações ofensivas e finalizações em campo reduzido. Depois, preparou atividade em dois toques. Paralelamente, os goleiros treinavam separados com Taffarel.

Veja imagens do treino abaixo.

O Brasil treina novamente na quarta e na quinta-feira. Com todos os jogadores à disposição, Ancelotti deve começar a dar indícios da equipe que será titular contra a Coreia do Sul, na sexta-feira (10), às 8h (de Brasília), no Seul World Camp Stadium. Posteriormente, no domingo, a Seleção embarca para Tóquio, onde duela com o Japão na terça-feira.

Vini Jr durante atitividade com bola no treino da Seleção (Foto: @rafaelribeirorio / CBF)

Convocados da Seleção Brasileira

Goleiros: Bento (Al-Nassr), John (Nottingham Forest)* e Hugo Souza (Corinthians).

Defensores: Caio Henrique (Monaco), Carlos Augusto (Internazionale) Douglas Santos (Zenit), Militão (Real Madrid), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Beraldo (PSG), Vitinho (Botafogo)* e Paulo Henrique (Vasco)*.

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle) e Paquetá (West Ham).

Atacantes: Estêvão (Chelsea), Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Jr (Real Madrid).

*Atletas que foram convocados após cortes. Saíram da lista Ederson (Fenerbahçe), Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma).