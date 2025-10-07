Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, os rumores sobre novos estilos, templates e cortes das camisas que serão utilizadas na competição começam a vir a tona. O site "Opaleak", especializado em uniformes de futebol, divulgou imagens de possíveis mantos vazados para o mundial.

A atual campeã do mundo, a Argentina, foi uma das poucas seleções sul-americanas que teve seu kit vazado.

Oficialmente, a maioria das camisas serão liberadas em 2026, poucos meses antes do torneio. A data de lançamento de cada uma varia de acordo com os fornecedores esportivos. O lançamento do manto de Portugal produzido pela Puma, por exemplo, deve ser divulgado oficialmente em novembro deste ano. Enquanto a da Espanha, com a Adidas, deve anunciar e liberar as vendas apenas em março de 2026.

Novo formato

A Copa do Mundo de 2026 será diferente de todas as outras que já tivemos até hoje. Com 48 equipes, o torneio terá uma nova rodada, que virá antes das oitavas de final, a fase de 16 avos de final. A maior mudança, no entanto, será na quantidade de partidas disputadas pelas equipes. Tomando a Copa do Mundo do Catar de 2022 como exemplo, foram disputados 64 jogos, da fase de grupos até a grande final. Este novo modelo que será adotado no ano que vem, prevê, ao todo, 104 jogos.