Seleção sul-americana demite treinador; saiba mais

A Eliminatórias da América do Sul chegaram ao fim e os desfechos começam a impactar o planejamento de algumas seleções. Diante do fracasso ao não conseguir vaga para a Copa do Mundo, o Peru anunciou a demissão do treinador Óscar Ibáñez, que havia assumido o cargo há apenas sete meses. A Venezuela também oficializou a saída do técnico Fernando Batista.

A Federação Peruana de Futebol (FPF) anunciou a decisão na última quarta-feira (10) em um comunicado oficial:

"A Federação Peruana de Futebol informa ao público a rescisão do contrato do professor Óscar Ibáñez como técnico da seleção peruana [...] A nomeação do novo técnico será resultado de uma avaliação criteriosa", informou em nota oficial.

Óscar Ibáñez foi o terceiro treinador da seleção peruana durante as Eliminatórias, já que substituiu Jorge Fossati em fevereiro. Antes do uruguaio, Juan Reynoso foi quem iniciou a campanha do Peru, que terminou em penúltimo lugar na classificação, com apenas 12 pontos em 18 partidas, o que representou sua pior campanha em muito tempo.

Peru perdeu a chance de se classificar para a Copa contra o Uruguai (Foto: Eitan ABRAMOVICH / AFP)

Federação cogita mudar sua sede para altitude

Devido ao fracasso recente, a Federação Peruana de Futebol considera alterar o local em que a seleção manda suas partidas para as próximas Eliminatórias. Atualmente, o Peru tem como sede o Estádio Nacional e o Monumental, ambos em Lima, cidade ao nível do mar. Segundo o jornal "La República", a ideia da Federação Peruana é transferir o mando dos jogos no Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, com mais de 3.000 metros de altitude.

