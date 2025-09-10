Craque Neto elege culpado por campanha ruim da Seleção nas Eliminatórias

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 chegaram ao fim na última terça-feira (9). O Brasil perdeu para a Bolívia por 1 a 0, fora de casa, e terminou na quinta colocação da classificatória. Após o resultado, o ex-jogador Craque Neto apontou o maior responsável pela campanha ruim da Seleção Brasileira.

Durante o programa "Donos da Bola", da Band, nesta quarta-feira (10), o ídolo do Corinthinas defendeu o treinador Dorival Júnior. Por outro lado, colocou a maior responsabilidade pelo desempenho ruim do Brasil em Fernando Diniz.

- Os mesmos 58% de aproveitamento que o Ancelotti tem, o Dorival Júnior também teve. O grande fiasco do ciclo foi o Fernando Diniz. Mas se coloca a responsabilidade em outros. Dá uma olha nos números do Diniz, três derrotas em seis jogos - iniciou o ex-jogador, acrescentando:

- Então, colocar a responsabilidade em cima do Dorival Júnior, igual muitos fazem, não falam a verdade. Os números dele são os melhores. Se a gente ficou na quinta colocação é por causa do Fernando Diniz - concluiu.

Aproveitamento dos últimos técnicos da Seleção

Na reta final de ciclo, a Seleção teve quatro treinadores ao longo das Eliminatórias. O que teve o pior aproveitamento foi Ramon Menezes, que ficou três jogos à frente do Brasil, com apenas uma vitória e duas derrotas, um aproveitamento de 33,3%.

Logo em seguida, encontra-se Fernando Diniz. O alvo de críticas de Neto treinou a Seleção por seis jogos. Durante o período, foram duas vitórias, três derrotas e um empate. Os números indicam um aproveitamento de 33,8%.

Por fim, Dorival Júnior e Carlo Ancelotti apresentam os melhores aproveitamentos. De um lado, Dorival teve 16 jogos, com sete vitórias, um empate e duas derrotas, um aproveitamento de 58,3%. Carlo Ancelotti, com quatro jogos, teve o mesmo desempenho.