imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Craque Neto elege culpado por campanha ruim da Seleção nas Eliminatórias

Brasil terminou na quinta colocação

Jogadores da Seleção Brasileira antes de partida contra a Bolívia (Foto: Daniel Miranda/AFP)
imagem cameraJogadores da Seleção Brasileira antes de partida contra a Bolívia (Foto: Daniel Miranda/AFP)
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/09/2025
18:51
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 chegaram ao fim na última terça-feira (9). O Brasil perdeu para a Bolívia por 1 a 0, fora de casa, e terminou na quinta colocação da classificatória. Após o resultado, o ex-jogador Craque Neto apontou o maior responsável pela campanha ruim da Seleção Brasileira.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante o programa "Donos da Bola", da Band, nesta quarta-feira (10), o ídolo do Corinthinas defendeu o treinador Dorival Júnior. Por outro lado, colocou a maior responsabilidade pelo desempenho ruim do Brasil em Fernando Diniz.

- Os mesmos 58% de aproveitamento que o Ancelotti tem, o Dorival Júnior também teve. O grande fiasco do ciclo foi o Fernando Diniz. Mas se coloca a responsabilidade em outros. Dá uma olha nos números do Diniz, três derrotas em seis jogos - iniciou o ex-jogador, acrescentando:

- Então, colocar a responsabilidade em cima do Dorival Júnior, igual muitos fazem, não falam a verdade. Os números dele são os melhores. Se a gente ficou na quinta colocação é por causa do Fernando Diniz - concluiu.

Aproveitamento dos últimos técnicos da Seleção

Na reta final de ciclo, a Seleção teve quatro treinadores ao longo das Eliminatórias. O que teve o pior aproveitamento foi Ramon Menezes, que ficou três jogos à frente do Brasil, com apenas uma vitória e duas derrotas, um aproveitamento de 33,3%.

Logo em seguida, encontra-se Fernando Diniz. O alvo de críticas de Neto treinou a Seleção por seis jogos. Durante o período, foram duas vitórias, três derrotas e um empate. Os números indicam um aproveitamento de 33,8%.

Por fim, Dorival Júnior e Carlo Ancelotti apresentam os melhores aproveitamentos. De um lado, Dorival teve 16 jogos, com sete vitórias, um empate e duas derrotas, um aproveitamento de 58,3%. Carlo Ancelotti, com quatro jogos, teve o mesmo desempenho.

Fernando Diniz treinador da Selecao Brasileira durante coletiva de imprensa realizada no Arena Pantanal. (Foto: Gil Gomes/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

