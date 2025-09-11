Jornal europeu exalta Miguelito, carrasco do Brasil nas Eliminatórias
Miguelito marcou o gol que levou a seleção boliviana à repescagem da Copa do Mundo
Herói da vitória por 1 a 0 da Bolívia sobre o Brasil nas Eliminatórias, o meia-atacante Miguelito, ex-Santos, chamou atenção da imprensa europeia ao marcar o único gol da partida que colocou a equipe na repescagem para a Copa do Mundo. Em análise do jornal espanhol "As", o jovem de 21 anos foi colocado como fundamental para garantir a vaga na repescagem, não apenas pelo triunfo sobre a Seleção Brasileira, mas também por todos os gols marcados.
Pela seleção da Bolívia, Miguelito já se consolidou como peça importante. Em 26 jogos, sendo titular em 18 deles, o atacante marcou oito vezes. Além disso, contribui com média de 1,0 passe decisivo e 1,6 finalizações por partida, sendo 0,8 delas no alvo.
— Aos 21 anos, Miguel Terceros assumiu a responsabilidade de cobrar um pênalti crucial para as aspirações bolivianas. Com o tempo do primeiro tempo já encerrado, ele bateu com a precisão suficiente para tornar inútil a defesa de Alisson, que até acertou o lado, mas não conseguiu interceptar o chute. Graças a esse gol, a Bolívia garantiu a vaga na repescagem e não saiu mais de lá. O sacrifício defensivo validou o gol da agora consagrada estrela admirada por toda uma nação — escreveu o "As".
— Mas a façanha de Terceros não se resume a uma única partida. O atacante do América-MG foi vital na grande conquista da classificação à repescagem. Marcou 7 gols nas Eliminatórias Sul-Americanas — os mesmos que Luis Díaz e apenas um a menos que Messi, que terminou como artilheiro da fase. Seus gols foram cruciais para conquistar 14 dos 20 pontos acumulados pela seleção, marcando em todos os momentos-chave e, muitas vezes, carregando o time nas costas — continuou.
Tradução: Miguelito, a joia boliviana que pode valer uma Copa do Mundo. A grande figura da Bolívia levou sua seleção à repescagem com apenas 21 anos. Marcou o gol da vitória contra o Brasil e foi o segundo maior artilheiro das Eliminatórias.
Trajetória de Miguelito no Santos
Atualmente, o boliviano está emprestado ao América-MG, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas em 2022 o meio-campista estava no Peixe, na equipe sub-20. No time profissional, disputou dois jogos naquele ano.
Revelado pelo projeto Bolívia 2022, iniciativa lançada em 2013 para formar talentos para a seleção nacional, Miguelito chamou atenção do Santos através de um intercâmbio entre o clube paulista e o programa de desenvolvimento boliviano.
Nas categorias de base do Peixe, Miguelito se destacou, especialmente na campanha que culminou na conquista do Campeonato Paulista Sub-20 em 2022, marcando um gol na final contra o Corinthians.
Durante sua passagem pelo time profissional do Santos, Miguelito acumulou 18 jogos, sendo 4 como titular, com 384 minutos em campo. Registrou 8 finalizações (3 no alvo), 10 passes decisivos, 3 dribles certos, 12 desarmes e recebeu 2 cartões amarelos, sem marcar gols ou dar assistências.
