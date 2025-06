Seleção multicampeã está próxima de novo técnico, diz jornal

Após a derrota vexatória para a Noruega por 3 a 0 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o técnico Luciano Spalletti anunciou que será desligado da Itália — quatro vezes campeã da Copa do Mundo. No mercado em busca de um novo técnico, a seleção já tem um favorito pelos jornais locais.

Trata-se de Claudio Ranieri, treinador de 73 anos, que pode deixar a aposentadoria mais uma vez para comandar a seleção italiana. Após retornar ao futebol em novembro de 2024 para treinar a Roma, Ranieri surge como favorito para assumir a Azzurra, segundo o jornal "Gazzetta dello Sport". O experiente nome ultrapassou Stefano Pioli, ex-técnico do Milan e atual comandante do Al-Nassr, na preferência da Federação Italiana de Futebol (FIGC).

O principal objetivo da Itália, tetracampeã mundial, é voltar a disputar uma Copa do Mundo, após ausências nas edições de 2018 e 2022, apesar do título da Eurocopa de 2020. Ranieri, conhecido por sua histórica conquista da Premier League 2015/16 com o Leicester City, também passou por experiências marcantes em Atlético de Madrid, Chelsea e Juventus.

Saída de Luciano Spalletti 🟢⚪🔴

Spalletti deixa a seleção italiana após quase dois anos no comando da equipe. Desde setembro de 2023, o técnico fez 23 jogos, com 11 vitórias, seis empates e seis derrotas — aproveitamento de 56%. O treinador fará sua última partida no comando da Itália nesta segunda-feira (9), em partida contra a Moldávia pelas Eliminatórias. Em coletiva de imprensa neste domingo (8), revelou que não tinha a intenção de deixar a Itália.

— Ontem à noite passei um bom tempo com o presidente, e ele me disse que eu seria dispensado das minhas funções como treinador da seleção nacional. Fiquei sentido, mas, dado o relacionamento que temos, não tinha intenção de desistir. Especialmente quando as coisas não estão indo bem, prefiro permanecer no meu posto e continuar fazendo meu trabalho — revelou o técnico.

Em passagem curta, foram 23 jogos da Itália sob comando de Spalletti: 11 vitórias, seis empates e seis derrotas. A equipe foi eliminada nas oitavas de final da Eurocopa de 2024 e perdeu na estreia das Eliminatórias.

