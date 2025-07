Ex-Manchester City, Mendy encerra contrato com clube suíço por atitude extracampo

Ex-Manchester City, Benjamin Mendy encerrou contrato com o FC Zurich, da Suíça, por conta de sua atitude extracampo. O lateral-esquerdo foi visto em uma festa após uma derrota por 4 a 0 para o Basel, no fim da última temporada.

Em nota, o FC Zurich comunicou a rescisão de contrato com Mendy em acordo entre ambas as partes cinco meses após a chegada do francês e apenas oito jogos realizados. O veterano havia assinado vínculo com o clube suíço até junho de 2026.

- O FC Zurich anuncia que o contrato com Benjamin Mendy foi encerrado de forma consensual. Ele deixa o clube com efeito imediato. O FCZ deseja para Benjamin Mendy o melhor na sua vida privada e esportiva.

Benjamin Mendy chegou ao Manchester City em 2017, mas foi preso em 2021 por acusações de violência sexual. Em 2023, o francês foi liberado para voltar a atuar profissionalmente e defendeu as cores do Lorient.

Técnico do FC Zurich criticou Mendy

Técnico do FC Zurich, Ricardo Moniz criticou a atitude de Benjamin Mendy após a derrota de 4 a 0 para o Basel. O treinador reprovou a presença do jogador em uma festa e pediu mais respeito com os torcedores.

- Mendy não performou como esperávamos para um jogador do calibre dele. A condição física dele não está como esperávamos para um atleta nessa liga. Depois de um 4 a 0, você não pode fazer isso com os torcedores.

Aos 31 anos, Mendy está livre no mercado em meio a janela de transferências de verão europeu aberta visando a próxima temporada.

