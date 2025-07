Gigantes da Premier League monitoram atacante do PSG

Gigantes da Premier League, Manchester United e Newcastle monitoram o atacante Kolo Muani, que pertence ao PSG. Segundo a "ESPN", o clube francês está disposto a se desfazer do centroavante na próxima temporada.

Tanto Manchester United, quanto Newcastle buscam atacantes na janela de transferências, e o PSG está disposto a facilitar o acordo. Os franceses aceitariam um empréstimo com opção de compra obrigatória por aproximadamente 50 milhões de euros (R$ 324,8 milhões).

Recentemente, o PSG ofereceu Kolo Muani para Chelsea e Arsenal, mas as equipes inglesas não se interessaram pelo centroavante. Os Blues contrataram João Pedro e Delap, enquanto os Gunners foram atrás de Viktor Giokeres.

Na última temporada, o centroavante esteve emprestado à Juventus, mas a Velha Senhora não conseguiu encontrar meios financeiros para contratar o jogador em definitivo. O atleta tem contrato com o PSG até junho de 2028.

Em 2023, Kolo Muani foi contratado por 75 milhões de euros (R$ 487,2 milhões) pelo PSG, mas não conseguiu engatar uma boa sequência no clube francês. Após uma temporada e meia, o atleta foi emprestado na janela de transferências de janeiro para a Juventus, onde reencontrou o caminho dos gols.

