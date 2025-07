O Manchester City está próximo de confirmar o retorno do goleiro James Trafford, do Burnley. A contratação, que deve custar cerca de 30 milhões de euros, foi feita a pedido do técnico Pep Guardiola e ocorre em meio a um momento de incerteza sobre o futuro de Ederson, que perdeu espaço na última temporada e pode ser preterido.

Revelado pelo próprio City e vendido ao Burnley em 2023 por 17 milhões de euros, Trafford teve grande destaque na Championship 2024/25, sendo eleito o melhor goleiro da competição. Ele sofreu apenas 16 gols em 45 jogos e somou 29 partidas sem ser vazado, liderando a equipe no acesso à Premier League. O desempenho o levou a ser convocado por Thomas Tuchel para treinamentos com a seleção principal da Inglaterra.

Substituição de Ederson teria sido planejada pelo Manchester City

A volta de Trafford ao Etihad é estratégica. Apesar de Ederson ter afirmado recentemente que permanecerá no clube, seu desempenho recente levantou dúvidas internas. Stefan Ortega deve sair nesta janela e Marcus Bettinelli, de 33 anos, foi contratado apenas como opção de elenco. Trafford chega para disputar diretamente a vaga de titular, com contrato previsto por cinco temporadas.

Ederson em ação pelo Manchester City nesta temporada (Foto: Reprodução/Instagram)

O City, que já investiu pesado na janela com nomes como Tijjani Reijnders, Rayan Aït-Nouri, Rayan Cherki e Sverre Nypan, agora busca estabilidade no gol para a próxima temporada. O Newcastle também tentou a contratação do jovem goleiro, mas não conseguiu competir com a proposta do clube de Manchester.

Com apenas 22 anos, Trafford é visto como nome ideal para liderar a renovação no setor defensivo. Ele chegou ao City ainda criança e passou pelas categorias de base antes de sair em busca de minutos como profissional. Agora, retorna ao Etihad com status elevado e respaldo do técnico.

