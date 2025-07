O futebol mexicano ganhou mais um astro: Keylor Navas, tricampeão da Champions League pelo Real Madrid, é o novo reforço do Pumas. O lendário goleiro foi apresentado pelo clube, e na entrevista coletiva, afirmou que outro lendário jogador merengue o ajudou em sua decisão: Sergio Ramos.

Com passagens por Real Madrid e PSG, Keylor Navas escreverá mais um capítulo em sua rica carreira. Após deixar o Newell's Old Boys, da Argentina, o jogador acertou com o Pumas, e foi apresentado pelo novo clube. O goleiro chega ao México após um pagamento de R$ 11 milhões. Em entrevista coletiva de apresentação, o costarriquenho revelou que Sergio Ramos deu ótimas referências.

- Conversei com Sergio Ramos, meu irmão, e ele me contou sobre sua experiência no futebol mexicano. Jogadores como James Rodríguez e muitos outros também vieram para cá e têm muito talento para oferecer - afirmou o goleiro.

Keylor Navas em sua primeira partida pelo Newell's Old Boys (Foto: Reprodução)

- Há jogadores muito talentosos na liga atualmente, e isso lhe confere um nível de qualidade ainda maior. Todos nós, que viemos da Europa, de grandes times, estamos ajudando a Liga MX a crescer e se tornar mais competitiva - completou Keylor Navas.

Trajetória de Keylor Navas no futebol 🧤

Formado nas categorias de base do Deportivo Saprissa, da Costa Rica, o ícone local construiu uma trajetória sólida no futebol europeu ao longo de 15 anos. Atuou pelo Albacete e pelo Levante, ambos da Espanha, antes de ganhar protagonismo com seu desempenho no Mundial de 2014 no Brasil, a qual lhe rendeu a transferência para o Real Madrid.

No clube, foi titular durante cinco temporadas e conquistou 11 títulos, incluindo três edições consecutivas da Champions League (2016, 2017 e 2018). Em janeiro de 2025, anunciou sua aposentadoria da seleção da Costa Rica, pela qual disputou três edições da Copa do Mundo.

