Clubes da Arábia Saudita preparam investida por Antony

O brasileiro Antony ainda tem futuro indefinido. Pertencente ao Manchester United, o jogador não está nos planos de Rúben Amorim para a próxima temporada e deve trocar de clube. Neste sentido, a Arábia Saudita pode ser um destino para o ponta-direita, que precisa de tempo de jogo se tem a ambição de jogar a Copa do Mundo.

De acordo com a Sky Sports, dois clubes da liga saudita estão interessados na contratação de Antony. O portal não revela os nomes dos times, mas vale lembrar que o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) tem controle sobre o Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli e Al-Ittihad.

Em pré-temporada no Brasil, Ten Hag, técnico do Bayer Leverkusen, falou com o Lance! sobre a possibilidade de levar o atacante para o clube alemão. O treinador e Antony já trabalharam juntos no Ajax e no Manchester United.

— Ele (Antony) tem muita qualidade e perfil. Eu o comprei duas vezes, primeiro para o Ajax e depois para o Manchester United. Ele sempre foi como um filho para mim, e ainda é. Ele é um incrível jogador com muitas competências. Mas, você sempre tem que olhar para a sua equipe atual e o que é necessário. Neste momento, não temos interesse nele, mas veremos o que vai acontecer no futuro — disse Erik ten Hag, em coletiva no Rio de Janeiro, na véspera do amistoso entre o Flamengo sub-20 e o Bayer Leverkusen.

Veja o desempenho de Antony na última temporada

Antony em ação pelo Betis em jogo do Campeonato Espanhol (Foto: Reprodução)

Antony foi contratado pelo Betis por empréstimo e chegou ao clube de Sevilla em janeiro de 2025. Em 26 partidas, o brasileiro marcou nove gols, contribuiu com cinco assistências e foi um dos responsáveis por levar a equipe espanhola à final da Conference League e a classificar para a próxima edição da Europa League via La Liga.

