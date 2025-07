Ex-Palmeiras, Vitor Reis entra na mira de clube espanhol

Ex-Palmeiras, o zagueiro Vitor Reis entrou na mira do Girona e pode deixar o Manchester City na próxima temporada. Os espanhóis buscam um empréstimo de um ano pelo defensor, segundo o jornalista Rudy Galetti.

No entanto, o Manchester City ainda não tomou uma decisão final sobre o que pensa em fazer com Vitor Reis. Como ambos os clubes pertencem ao City Group, as negociações não devem encontrar um empecilho caso os ingleses estejam dispostos a ceder o brasileiro.

Aos 19 anos, Vitor Reis chegou ao Manchester City com grandes expectativas, mas fez apenas quatro partidas na última temporada. Com isso, o Girona planeja um empréstimo para dar mais oportunidades ao jovem no cenário europeu e se reforçar após uma brusca queda de 2023/2024 para 2024/2025.

Internamente, existem pessoas que acreditam que a permanência no Manchester City seria a melhor escolha, enquanto outros defendem o empréstimo. A expectativa é de que uma decisão seja tomada nas próximas semanas.

Vitor Reis pode viver situação semelhante a de Savinho

Caso seja emprestado ao Girona, Vitor Reis pode viver situação semelhante a de Savinho, um dos protagonistas do Manchester City. O atacante havia sido comprado pelos ingleses, mas foi emprestado aos espanhóis para ter minutos e se desenvolver na Europa.

Na La Liga, Savinho conseguiu ser um dos destaques da temporada e um dos responsáveis por levar o Girona à Champions League. Após a grande temporada, o brasileiro foi chamado pelo Manchester City, onde foi um dos jogadores mais importantes de Guardiola em 2024/2025.

