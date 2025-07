Europeus reagem a Emerson Royal no Flamengo

Após anunciar a chegada de Saúl Ñíguez, o Flamengo está perto de acertar a contratação de Emerson Royal, que tem passagens por Barcelona, Real Betis, Tottenham e Milan, além da Seleção Brasileira. A reportagem do Lance! apurou que as conversas entre o clube carioca e o estafe do jogador estão bem adiantadas. Veja a repercussão de alguns europeus nas redes sociais.

Emerson Royal no Flamengo vira assunto na Europa

A tendência é que o negócio seja sacramentado nas próximas horas, uma vez que o Rubro-Negro lida, ao mesmo tempo, com a iminente venda de Wesley.

A diretoria do Flamengo tem uma proposta da Roma, da Itália, pela venda de Wesley. Mas, para liberar o Garoto do Ninho, a cúpula rubro-negra pediu "um pouco mais de tempo" para buscar um substituto. Com as conversas encaminhadas por Royal, a tendência é que a saída do rubro-negro seja confirmada.

Emerson Royal vinha negociando com o Besiktas, da Turquia, nos últimos dias. Aliás, havia um acordo verbal entre o Milan, detentor dos direitos de Emerson Royal, e o clube turco pela contratação do lateral, que chegaria por empréstimo com opção de compra. O jogador já havia, inclusive, exames médicos agendados. Foi aí que o Flamengo entrou na jogada.

A ideia do Rubro-Negro é contar com o jogador por empréstimo, com opção de compra ao fim do contrato.

Em entrevista ao site Coluna do Fla em 2022, Emerson Royal revelou que tem o sonho de atuar pelo rubro-negro em algum momento na carreira. Na época, o brasileiro atuava pelo Tottenham, da Inglaterra.

— Quem não jogaria no Flamengo? Meu sonho é um dia jogar no Flamengo. É único clube do Brasil hoje que se aproxima do nível de clubes da Premier League — revelou Emerson.