Apontada como favorita inicialmente, a Espanha perdeu o título da Nations League para Portugal no domingo (8). A derrota não será esquecida tão facilmente para Álvaro Morata, autor do único pênalti perdido na decisão. Ao ser questionado sobre o seu futuro na seleção, o atacante disse não sabe se fará parte da próxima Data Fifa.

— Nada é certo, depende de muitas coisas. No momento, estou pensando apenas nos meus companheiros e no que aconteceu hoje. As coisas precisam ser pensadas com calma, mas, claro, existe a possibilidade de eu não estar aqui em setembro — revelou o jogador.

Além disso, o camisa 7 agradeceu o apoio dos companheiros de equipe após o erro, principalmente o do técnico espanhol Luis de la Fuente, que o protegeu após a partida. No caso, comandante garantiu que ele que ordenou Morata a cobrar a penalidade.

— Agradeço a ele, como sempre. Não aceitei bem e isso não pode ser mudado. Assim como precisei levantar a Eurocopa, agora preciso sair chateado por isso. Não chorei em campo, não me faltou vontade. Meus filhos e minha família estavam nas arquibancadas e, assim como no ano passado precisávamos vencer, hoje tenho que viver um momento difícil, mas se tem uma coisa que as pessoas fazem na vida é aprender — completou.

⚽ Portugal 2(5)x(3)2 Espanha: como foi o jogo?

Nos 120 minutos de partida, Portugal e Espanha fizeram um grande confronto em Munique. Campeões da Eurocopa de 2024, os comandados de De La Fuente chegaram estiveram duas vezes à frente do placar, por intermédio de Zubimendi e Oyarzabal.

Porém, em ambas ocasiões, a Seleção das Quinas reagiu, com gols de Nuno Mendes e Cristiano Ronaldo. A prorrogação terminou sem gols, e nos pênaltis, Diogo Costa brilhou ao defender a cobrança de Morata, conduzindo sua equipe ao triunfo por 5 a 3 e ao título da Nations League pela segunda vez em seis anos.

