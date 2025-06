Após título, Portugal toma decisão sobre futuro de treinador

Roberto Martínez seguirá sendo treinador de Portugal. Pressionado pelo desempenho recente, o catalão teve sua permanência confirmada por Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), e deve continuar pelo menos até a Copa do Mundo de 2026.

- Roberto tem contrato até 2028. Esta diretoria, embora não tenha sido quem assinou esse contrato, honrará a assinatura. Estamos satisfeitos com o trabalho, e nunca sentimos a necessidade de tornar isso público, ainda mais durante competições. Ele sempre soube exatamente o que pensávamos. Agora, iremos para a Copa do Mundo com muita alegria e enorme vontade de ser campeões - declarou o mandatário.

Roberto estava na berlinda depois de decepcionar o país lusitano na Eurocopa de 2024, com atuações pouco convincentes. O nome de José Mourinho, atualmente no Fenerbahçe, ganhou força publicamente, e nem o "Special One" nem a entidade do futebol local desmentiram possíveis ligações.

Mourinho, inclusive, esteve nas arquibancadas da Allianz Arena para acompanhar a decisão da Nations League. Nas tribunas, o técnico esteve acompanhado de Luís Figo e Pepe, ídolos da seleção, e assistiu ao triunfo diante da Espanha nos pênaltis.

📄 Cristiano Ronaldo enaltece treinador de Portugal

Outro que fez questão de exaltar Martínez foi Cristiano Ronaldo. Autor de um dos gols do empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, o capitão português protagonizou problemas anímicos com o treinador anterior, Fernando Santos, e chegou a ser colocado no banco de reservas durante a Copa do Mundo de 2022, mas recuperou a vitalidade na gestão atual e anotou oito gols na campanha do título continental.

- Essa geração mereceu muito, principalmente o treinador. O que fizeram com ele foi injusto. Quase espancaram ele. Mesmo que eu não estivesse aqui, diria que ele é o treinador que deveria liderar esta seleção. E como não é português, o aprecio ainda mais. Ele fala nossa língua e merece tudo isso. Depois de vencer uma competição como esta, temos que levar o crédito, tanto os jogadores quanto a comissão técnica - declarou o camisa 7.

Cristiano Ronaldo celebra título de Portugal com treinador Roberto Martínez (Foto: John MacDougall/AFP)

⚽ Portugal 2(5)x(3)2 Espanha: como foi o jogo?

Com a bola rolando, Portugal e Espanha fizeram um grande confronto em Munique. Campeões da Eurocopa de 2024, os comandados de De La Fuente chegaram com favoritismo e estiveram duas vezes à frente do placar, por intermédio de Zubimendi e Oyarzabal. Porém, em ambas ocasiões, a Seleção das Quinas reagiu, com gols de Nuno Mendes e Cristiano Ronaldo. A prorrogação terminou sem gols, e nos pênaltis, Diogo Costa brilhou ao defender a cobrança de Morata, conduzindo sua equipe ao triunfo por 5 a 3 e ao título da Nations League pela segunda vez em seis anos.

