Bruno Lage reage à saída de Arthur Cabral para o Botafogo

O Botafogo anunciou sua terceira contratação para o Mundial de Clubes. Trata-se do atacante Arthur Cabral, de 27 anos, que estava no Benfica e chega ao Alvinegro mediante a uma transferência de 15 milhões de euros com os portugueses (cerca de R$ 95 milhões, na cotação atual). Com passagem pelo Glorioso e atualmente no comando das Águias, Bruno Lage se pronunciou sobre a saída do jogador.

No aeroporto a caminho do Mundial, o técnico dirigiu palavras curtas ao brasileiro, que deixa a Luz rumo ao futebol brasileiro.

Mandei-lhe um abraço. Vai para um grande clube. Bruno Lage, sobre a ida de Arthur Cabral ao Botafogo

Arthur Cabral assinou com o Botafogo por três anos de contrato. Ele chega ao Alvinegro para suprir a saída de Igor Jesus, que acertou sua ida ao Nottingham Forest, da Premier League. A dupla de ataque, contudo, poderá ter a oportunidade de jogar lado a lado no Mundial de Clubes.

Revelado pelo Ceará e com passagem pelo Palmeiras, Arthur chegou ao futebol europeu em 2019 para defender o Basel, da Suíça, onde viveu grande fase: 65 gols em 106 jogos. Após isso, transferiu-se para a Fiorentina, da Itália, clube o qual também teve destaque, com 19 gols em 64 partidas.

Isso o levou para o Benfica, de Portugal, em 2023. Sob comando de Bruno Lage, o atacante não conseguiu ser protagonista no time titular, em virtude da boa fase do grego Vangelis Pavlidis, que encerrou a temporada com 19 gols e 7 assistências.

Na última temporada, Arthur realizou 34 partidas em todas as competições pela equipe, com sete gols e sete assistências. Por conta da baixa utilização, o clube não exitou em perder o brasileiro antes da disputa do Mundial.

