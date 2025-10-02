Seleção: jogador convocado por Ancelotti revela desejo em atuar pelo Fluminense
Lateral-esquerdo é chamado pela segunda vez consecutiva por Carletto
- Matéria
- Mais Notícias
Caio Henrique está entre os 23 jogadores convocados por Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente. O lateral-esquerdo atua no Monaco desde 2020 e, no Brasil, passou por clubes como Santos, Paraná, Fluminense e Grêmio. Questionado sobre a possibilidade de retornar ao futebol nacional em algum momento da carreira, o defensor foi direto na escolha.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Saiba a partida que fez Igor Jesus ser convocado por Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira
Futebol Internacional02/10/2025
- Seleção Brasileira
Eliminado? Confira as chances do Brasil no ‘grupo da morte’ do Mundial sub-20
Seleção Brasileira02/10/2025
- Futebol Internacional
Imprensa espanhola critica convocação de Carlo Ancelotti na Seleção: ‘Não tem piedade’
Futebol Internacional02/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Fred Caldeira, correspondente da TNT Sports na Inglaterra, acompanhou in loco a partida entre Monaco e Manchester City, que terminou empatada em 2 a 2. O confronto, infelizmente, foi marcado pela notícia da lesão do lateral-direito Vanderson, poucas horas após o anúncio da convocação da Seleção Brasileira. Caio Henrique, que também foi chamado por Ancelotti para os próximos compromissos de outubro, ficou no banco de reservas do jogo e, após a partida, conversou com o jornalista brasileiro, que aproveitou a oportunidade para questioná-lo sobre possíveis planos de carreira envolvendo um retorno ao futebol brasileiro.
Apesar de ser formado no Santos e ter familiares torcedores do clube, Caio revelou que, em uma eventual volta ao país, priorizaria o Fluminense, onde teve destaque em 2019 sob o comando de Fernando Diniz. Foi nesse período, inclusive, que passou a atuar como lateral-esquerdo, após iniciar a carreira como volante e meio-campista.
— Com certeza, o pessoal sempre me pergunta. Fui criado no Santos, é um clube que eu tenho um carinho enorme. Mas também tem outro time, que é o Fluminense, onde eu me reencontrei na minha carreira. É um time que me abriu as portas no meu pior momento, onde eu fui feliz, pude voltar a jogar futebol em alto nível. Então, eu acho que o Fluminense é um time que eu gostaria de voltar, quando eu voltasse para o Brasil. Acho que ainda tenho um pouquinho ali de história para continuar fazendo em um clube que eu tenho uma gratidão enorme — disse Caio.
Carreira de Caio Henrique ⚽
Nascido em Santos (SP), Caio Henrique ingressou nas categorias de base do Santos em 2008, aos 10 anos de idade. Em 2016, foi vendido ao Atlético de Madrid, já que seu contrato com o Peixe estava próximo do fim. Promovido ao time B na temporada 2016/17, passou toda a pré-temporada integrado ao elenco principal.
Em 2018, retornou ao Brasil ao ser emprestado ao Paraná até dezembro. Na temporada seguinte, em 2019, ganhou projeção ao defender o Fluminense, com 65 partidas disputadas e dois gols marcados. Em janeiro de 2020, foi emprestado ao Grêmio, mas fez apenas cinco jogos antes da paralisação do futebol brasileiro devido à pandemia de Covid-19. No dia 27 de agosto de 2020, Caio foi anunciado pelo Monaco, da França, por contrato válido por cinco anos. Em cinco anos de clube, ele tem 184 exibições, com três gols e 39 assistências.
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias