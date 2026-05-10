O que o Barcelona precisa fazer para ser campeão sobre o Real Madrid no El Clásico?

No próximo domingo (10), o Barcelona pode conquistar o título de LaLiga justamente diante do maior rival. Líder da competição com 88 pontos, a equipe comandada por Hansi Flick recebe o Real Madrid, vice-líder com 77, e depende apenas de um empate para confirmar a taça no El Clásico.

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A seguir, o Lance! mostra os cenários para o Barcelona garantir o título espanhol sobre o Real Madrid. Os merengues precisam apenas de uma vitória para adiar a festa rival.

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Calculadora do Barcelona para ser campeão sobre o Real Madrid

O Barcelona será campeão sobre o Real Madrid caso vença o El Clásico por qualquer placar. Com isso, chegaria aos 91 pontos e abriria vantagem impossível de ser alcançada pelo Real Madrid nas últimas três rodadas da competição. Em caso de empate, os catalães também garantem o título. A diferença permaneceria em 11 pontos, restando apenas nove em disputa até o fim do Campeonato Espanhol.

A única possibilidade de o Real Madrid adiar a conquista do Barcelona é vencer o clássico. Nesse cenário, os merengues chegariam aos 80 pontos e reduziriam a distância para oito, mantendo chances matemáticas de título.

Retrospecto das últimas duas temporadas na Espanha

Nas últimas duas temporadas, o Barcelona levou a melhor sobre o Real Madrid nas principais decisões nacionais. Os catalães conquistaram as Supercopas da Espanha de 2024 e 2025 diante do rival.

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Além disso, a equipe de Hansi Flick venceu o Real Madrid na final da Copa do Rei e também ficou com o título do Campeonato Espanhol na temporada passada. Agora, pode conquistar o quinto troféu sobre o rival em apenas dois anos.

➡️Retrospectiva Lance!: como foi o 2025 do Barcelona?

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