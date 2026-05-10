O Real Madrid não terá Kylian Mbappé para o clássico deste domingo (10), diante do Barcelona, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. O atacante francês abandonou o último treino do time a cinco minutos do fim, alegando dores na coxa direita.

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Mbappé se recuperava da lesão muscular no reto femoral do quadríceps desde 27 de abril. Ele treinou normalmente com o restante do grupo do Real Madrid nas atividades de quinta e sexta-feira e havia a expectativa de que jogasse com o Barcelona no "El Clasico" deste domingo, no Camp Nou. Porém, foi retirado da relação de jogadores.

O atacante francês tem sido alvo de parte da torcida do Real Madrid e da imprensa espanhola, que considera que há falta de comprometimento com o clube. Torcedores da equipe madrilenha chegaram a criar um abaixo-assinado pedindo a saída dele do clube.

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Com 11 pontos a mais do que o Real Madrid na classificação, o clássico deste domingo pode sacramentar o título do Barcelona na liga espanhola. O time catalão precisa apenas de um empate no Camp Nou para ficar com o troféu.

Caso isso aconteça, será a primeira vez na história que o Barcelona conquistará o título espanhol em jogo direto com o Real Madrid. O clube da Madrid conseguiu isso uma única vez, há quase um século, na edição de 1931/32 do Espanhol.

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As equipes não se enfrentam no Camp Nou há mais de três anos. O estádio ficou fechado para uma ampla reforma de modernização.

Na véspera do clássico com o Barcelona, Mbappé deixou o treino do Real Madrid a cinco minutos do fim (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

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