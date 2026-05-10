Filipe Luís, ex-treinador do Flamengo, entra no radar de gigante europeu

Filipe Luís pode estar de volta à Premier League, mas desta vez como técnico. O jornalista Fabrizio Romano revelou que o ex-treinador do Flamengo é um candidato forte para assumir o Chelsea. Novos detalhes surgiram sobre a busca dos Blues por um substituto para Liam Rosenior. Segundo Nicolò Schira, o brasileiro já integra uma "lista curta" de alternativas da diretoria londrina.

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Filipe Luís teve passagem marcante pelo Chelsea na temporada 2014/15 (Foto: Divulgação / Chelsea)

Livre no mercado desde março, quando encerrou um ciclo vitorioso no Flamengo, Filipe Luís carrega consigo um currículo recente de dar inveja: conquistou a Libertadores e o Brasileirão na mesma temporada. No entanto, o sonho de comandar o clube onde foi campeão como jogador esbarra em um regulamento rigoroso.

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A ascensão de Filipe Luís como técnico não é por acaso. Em sua passagem pelo comando profissional do Flamengo, ele apresentou um desempenho sólido que chamou a atenção da elite europeia, acumulando 63 vitórias, 21 empates e apenas 16 derrotas em 100 jogos disputados, além de ter conquistado títulos de peso como a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

Filipe Luís ergue troféu da Libertadores conquistada como treinador do Flamengo (Foto: Pablo Porciuncula / AFP)

Seu estilo de jogo o colocou à frente de nomes como Andoni Iraola (Bournemouth) na preferência de alguns setores do Chelsea. Atualmente, o clube está sob o comando interino de Calum McFarlane.

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Apesar do entusiasmo mútuo, Filipe Luís ainda não possui a Licença UEFA Pro, exigência obrigatória para técnicos principais na Premier League e nas grandes ligas europeias.

Sem o documento, o brasileiro poderia atuar apenas como auxiliar técnico em Londres. Ciente disso, Filipe já iniciou o processo para obter a certificação e conta com o suporte jurídico da CBF para agilizar os trâmites administrativos.

Enquanto a questão burocrática não se resolve, o Chelsea se protege e já encaminha conversas com Xabi Alonso para a próxima temporada. Por outro lado, Filipe Luís não carece de interessados.

Enquanto o imbróglio burocrático persiste, clubes que não exigem a licença imediata ou que figuram fora das chamadas Big Five monitoram de perto a situação do brasileiro, com destaque para os ingleses Watford, Queens Park Rangers e Middlesbrough, da Championship, além do Fenerbahçe, da Turquia, que surge como um destino forte com um projeto que agrada ao treinador.

O futuro de Filipe Luís parece ser, inevitavelmente, o futebol europeu. A dúvida é se o desembarque será pela porta de frente de Stamford Bridge ou através de uma escala em mercados emergentes para consolidar sua formação acadêmica.

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