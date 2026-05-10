Depois de uma semana marcada por especulações sobre uma possível crise no relacionamento, Vinícius Júnior fez uma declaração pública para Virginia Fonseca neste domingo (10), Dia das Mães. O atacante do Real Madrid usou as redes sociais nas primeiras horas da manhã para homenagear a influenciadora e movimentou a internet.

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Inicialmente, o camisa 7 publicou uma mensagem dedicada à própria mãe. Pouco depois, compartilhou uma postagem exclusiva para Virginia. "Feliz Dia das Mães! Te amo!", escreveu o jogador.

Vini Jr. se declara para Virginia no Dia das Mães (Foto: Reprodução/Instagram)

Os rumores envolvendo o casal ganharam força nos últimos dias após seguidores perceberem uma redução nas interações entre os dois nas redes sociais. Curtidas, comentários e publicações em conjunto diminuíram, levantando especulações sobre um possível afastamento.

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Mesmo em meio aos boatos, Virginia apareceu acompanhando uma partida de Vinícius Júnior no último domingo. Já na segunda-feira (4), o atacante do Real Madrid publicou um vídeo romântico ao lado da influenciadora em tentativa de colocar fim aos comentários.

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Nas imagens, o casal aparece abraçado enquanto canta a música "Peaches", de Justin Bieber. O vídeo viralizou nas redes sociais pela demonstração de intimidade entre os dois.

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Apesar da homenagem deste domingo, internautas voltaram a comentar o assunto após Virginia não repostar a publicação do jogador, atitude considerada incomum pelos seguidores. Horas depois, a influenciadora ainda publicou uma mensagem reflexiva sobre "recomeços", aumentando as especulações nas redes sociais.

El Clásico decisivo

Vini Jr. volta a campo neste domingo (10), em partida decisiva na La Liga, contra o Barcelona. O Real Madrid precisa da vitória para se manter vivo matematicamente na disputa do título.

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