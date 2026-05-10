Guardiola declara torcida para o West Ham contra o Arsenal: 'Vamos, Irons!'
Time de Guardiola ainda sonha com título da Premier League
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico Pep Guardiola entrou no clima da disputa pelo título da Premier League e não escondeu a expectativa pelo resultado do Arsenal neste domingo (10). Após a vitória do Manchester City por 3 a 0 sobre o Brentford, o treinador espanhol fez uma brincadeira ao ser questionado sobre a partida entre Arsenal e West Ham.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Luto no El Clásico: pai de Hansi Flick morre horas antes de decisão contra o Real Madrid
Futebol Internacional10/05/2026
- Futebol Internacional
Mbappé não é relacionado pelo Real Madrid e fica fora do clássico com o Barcelona
Futebol Internacional10/05/2026
- Futebol Internacional
O que o Barcelona precisa fazer para ser campeão sobre o Real Madrid no El Clásico?
Futebol Internacional10/05/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Durante a entrevista coletiva, Guardiola encerrou a conversa com jornalistas dizendo "Vamos, Irons!", em referência ao apelido do West Ham, além de fazer um gesto característico ligado ao clube londrino. A reação arrancou risadas dos presentes.
Veja vídeo:
Na tabela da Premier League, o Arsenal aparece na liderança com 76 pontos, enquanto o Manchester City chegou aos 74 após o triunfo deste sábado. Caso os Gunners sejam derrotados pelo West Ham, a equipe comandada por Guardiola poderá assumir a ponta da competição na próxima rodada.
O que vem por aí no Manchester City?
Enquanto acompanha o confronto do rival direto, o City volta a campo na quarta-feira (13) diante do Crystal Palace, no Etihad Stadium, em Manchester, em partida atrasada da 31ª rodada do Campeonato Inglês.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em jogos do seu time!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Onde assistir ao jogo do West Ham e Arsenal
✅ FICHA TÉCNICA
West Ham United F.C. 🆚 Arsenal F.C.
36ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: domingo, 10 de maio de 2026, às 12h30 (de Brasília).
📍 Local: Estádio Olímpico de Londres
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚒️ West Ham (Técnico: Nuno Espírito Santo)
Aréola; Walker-Peters, Mavropanos, Disasi e Diouf; Soucek e Mateus Fernandes; Bowen, Summerville, Castellanos e Pablo Felipe.
🔴⚪ Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Rice, Zubimendi e Odegaard; Saka, Martinelli e Gyokeres.
- Matéria
- Mais Notícias