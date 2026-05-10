Futebol Internacional

Guardiola declara torcida para o West Ham contra o Arsenal: 'Vamos, Irons!'

Time de Guardiola ainda sonha com título da Premier League

Igor Reis
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 10/05/2026
11:07
Guardiola falou sobre o Al-Hilal em entrevista coletiva (Foto: Divulgação/Manchester City)
imagem cameraPep Guardiola é o treinador do Manchester City (Foto: Divulgação)
O técnico Pep Guardiola entrou no clima da disputa pelo título da Premier League e não escondeu a expectativa pelo resultado do Arsenal neste domingo (10). Após a vitória do Manchester City por 3 a 0 sobre o Brentford, o treinador espanhol fez uma brincadeira ao ser questionado sobre a partida entre Arsenal e West Ham.

Durante a entrevista coletiva, Guardiola encerrou a conversa com jornalistas dizendo "Vamos, Irons!", em referência ao apelido do West Ham, além de fazer um gesto característico ligado ao clube londrino. A reação arrancou risadas dos presentes.

Veja vídeo:

Na tabela da Premier League, o Arsenal aparece na liderança com 76 pontos, enquanto o Manchester City chegou aos 74 após o triunfo deste sábado. Caso os Gunners sejam derrotados pelo West Ham, a equipe comandada por Guardiola poderá assumir a ponta da competição na próxima rodada.

O que vem por aí no Manchester City?

Enquanto acompanha o confronto do rival direto, o City volta a campo na quarta-feira (13) diante do Crystal Palace, no Etihad Stadium, em Manchester, em partida atrasada da 31ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir ao jogo do West Ham e Arsenal

✅ FICHA TÉCNICA
West Ham United F.C. 🆚 Arsenal F.C.
36ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: domingo, 10 de maio de 2026, às 12h30 (de Brasília).
📍 Local: Estádio Olímpico de Londres
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚒️ West Ham (Técnico: Nuno Espírito Santo)
Aréola; Walker-Peters, Mavropanos, Disasi e Diouf; Soucek e Mateus Fernandes; Bowen, Summerville, Castellanos e Pablo Felipe.

🔴⚪ Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Rice, Zubimendi e Odegaard; Saka, Martinelli e Gyokeres.

