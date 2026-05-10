Luto no El Clásico: pai de Hansi Flick morre horas antes de decisão contra o Real Madrid

O domingo de El Clásico começou com uma notícia triste para o mundo do futebol. O técnico do Barcelona, Hansi Flick, recebeu a notícia do falecimento de seu pai nesta manhã, poucas horas antes do confronto direto contra o Real Madrid, que pode definir o rumo do título de La Liga.

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Hansi Flick em treino do Barcelona na véspera de jogo contra Real Madrid (Foto: Josep Lago / AFP)

De acordo com informações do Diario Sport, da Espanha, o falecimento ocorreu na noite do último sábado. Até o momento, a causa da morte não foi revelada pela família ou pelo staff do treinador.

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Apesar do momento de profunda dor pessoal, o profissionalismo de Flick falou mais alto. O treinador comunicou à diretoria blaugrana que estará presente no banco de reservas para comandar a equipe no duelo das 16h (de Brasília). A partida é vista como uma "final antecipada", e o técnico entende que sua presença é fundamental para dar suporte aos atletas em um momento tão decisivo da temporada.

O Barcelona utilizou suas redes sociais para manifestar apoio ao comandante alemão, enviando condolências e reforçando a união do grupo em torno de seu líder.

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O gesto de maior impacto, no entanto, veio do maior rival. O Real Madrid deixou a competitividade de lado para publicar uma nota oficial de pesar, demonstrando classe diante da tragédia familiar de Flick.

— O Real Madrid CF, seu presidente e seu Conselho de Administração lamentam profundamente o falecimento do pai de Hansi Flick, treinador do FC Barcelona. O Real Madrid deseja expressar as suas condolências e o seu carinho à família e a todos os seus entes queridos. Que descanse em paz — diz o comunicado oficial merengue.

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