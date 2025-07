Herói contra o Fluminense, Pedro manda recado para diretoria do Flamengo

Pedro decidiu o clássico entre Flamengo e Fluminense e fez o gol da vitória rubro-negra por 1 a 0 neste domingo (20), no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão. Em entrevista após o jogo, o camisa 9 celebrou o resultado e voltou a afirmar o desempenho abaixo nos treinamentos, que o deixou fora dos jogos contra São Paulo e Santos, foi por estar magoado com vazamento de conversa de membro da diretoria que queria vendê-lo.

continua após a publicidade

➡️ O camisa 9 do Flamengo está de volta: Pedro ‘é suficiente’ e decide clássico

— Muito feliz por esse jogo, individualmente falando. Agradecer aos companheiros, à torcida também. Essa vitória sem dúvida não é só minha porque eu fiz gol, mas sim de todo mundo, de todo coletivo. Mas foi uma semana bem diferente, bem turbulenta para mim. Como eu falei no que eu postei, eu reconheço que eu tive uma semana bem abaixo do que eu poderia produzir, após um episódio que mexeu comigo, um vazamento onde me expôs, onde não teve respeito por tudo que eu fiz aqui dentro nesses cinco anos. Sem dúvida nenhuma, essa postagem de um membro da diretoria mexeu com o meu emocional —disparou Pedro ao "Premiere", e continuou:

— Eu reconheço que eu tive uma semana de treinamento bem abaixo, e isso como pessoa também. Eu aprendo que eu não preciso levar isso para casa, o que vazou, infelizmente acabou interferindo no meu rendimento. Eu acredito que não precisava me expor da maneira que foi feito, poderia ter tratado de uma maneira interna, o que é feito internamente acho que se trata internamente. Foi um tempo difícil para mim, uma semana bem difícil, mas onde eu pude receber o acolhimento dos companheiros no dia a dia. O aprendizado que eu tenho é que eu não deveria ter deixado esse vazamento entrar no meu coração. Mas, como nas outras vezes também, eu sempre me levantei — seguiu o atacante.

continua após a publicidade

— Toda vez que eu visto essa camisa é uma alegria imensa, eu me sinto em casa aqui. Como torcedor, como jogador, sempre dei minha vida pelo Flamengo, e cada oportunidade que eu tenho de entrar em campo, eu entro com muito amor, com muita garra. E da mesma maneira que eu estou reconhecendo que eu tive a semana abaixo, eu espero que quem me feriu, esse membro da diretoria, deveria reconhecer o erro. Eu não quero mais falar sobre isso, isso para mim já passou. Como eu sempre faço dentro de campo, nesses cinco anos, eu nunca vim expor ninguém, pelo contrário, sempre dei minha vida, sempre dei a volta por cima de cada momento difícil que eu passei aqui — continuou Pedro.

— Acredito que todo jogador tem um momento difícil na carreira, então eu fico feliz por esse gol, agradecer ao carinho de todos e agradecer a Deus. Eu creio em um Deus que é um Deus de justiça, um Deus que sempre esteve comigo, renovando minhas forças, renovando minha alegria, e nada disso me afetou. Depois desse episódio, eu coloquei a cabeça num lugar, eu vi que precisava melhorar e hoje foi uma resposta que as coisas aconteceram e espero que continue sendo assim. Cada vez que vestir essa camisa, eu vou dar o meu melhor e sempre agradeço o carinho da Nação — concluiu o atacante do Flamengo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo