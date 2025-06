Formado nas categorias de base do Cruzeiro e do Santos, o goleiro João Bravim foi um dos principais destaques do acesso do Alverca, clube de empresários brasileiros ligados a Vini Jr, à primeira divisão do Campeonato Português de 2025/26. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o brasileiro de 27 anos falou sobre o início da carreira, transição do Brasil a Portugal, e como enxerga jogadores da posição que usaram a Primeira Liga como trampolim para dar grandes saltos - como fez Hugo Souza, atualmente no Corinthians.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nascido em Venda Nova do Imigrante, município do Espírito Santos, João se mudou para Belo Horizonte para dar seus primeiros passos como jogador de futebol. Com passagem pelo América Mineiro, o goleiro chegou ao Cruzeiro e desfrutou da experiência de atuar com grandes craques. Ainda na base, ele foi até o litoral paulista para defender as cores do Santos, para só depois ingressar a Portugal estrear profissionalmente no Velho Continente.

continua após a publicidade

— Eu costumo dizer que ter feito a formação que eu fiz no Brasil me ajudou muito depois que virei profissional. Porque, todo mundo sabe, o Cruzeiro e Santos são exponenciais formadores de atletas. O Santos principalmente, a gente nem precisa citar os jogadores que o Santos formou, né? Neymar, Rodrygo… Então, fico muito feliz de ter feito a formação nesses clubes e são coisas que me ajudam, porque tive a oportunidade de estar com grandes jogadores. No Cruzeiro, eu lembro que quando era do Sub-17 e ia treinar com o time profissional, eu tive a oportunidade de treinar com o Fábio, que hoje é, para mim, mesmo com 44 anos, um dos melhores goleiros em atividade no Brasil. No Santos também quando fui treinar com o profissional, tinha lá jogadores como o Elano, Gabigol, o próprio Rodrygo tava no Santos, mas acho que ainda no Sub-17. São clubes que dispensa comentários — disse João Bravim, em entrevista exclusiva ao Lance!.

— Logo quando cheguei em Portugal, fui dar uma entrevista e citei que muitas vezes a gente acha que, pelo clube não estar na elite, o futebol estaria um pouco abaixo. Mas isso me surpreendeu positivamente. Porque eu encontrei em Portugal uma forma totalmente diferente de jogar futebol do que era acostumado no Brasil. É um futebol mais "jogado", mais tático. Então, a minha maior dificuldade foi de entender o modelo de jogo que tem em Portugal. Não foi nem a questão de ser um clube "menor" ou esse tipo de coisa, e sim o futebol praticado em si. O início da minha adaptação foi mais difícil por isso — seguiu o goleiro do Alverca.

continua após a publicidade

João Bravim comemora acesso do Alverca à primeira divisão de Portugal (Foto: Reprodução/Instagram)

Futebol português como porta de entrada para atletas brasileiros

Questionado sobre as diferenças do futebol brasileiro com o português, João deu exemplos de jogadores como Ederson, do Manchester City, e Hugo Souza, do Corinthians, que foram ao país lusitano como uma espécie de "trampolim" para alcançar ligas e clubes ainda maiores no futuro.

— Claro, a gente sempre almeja o melhor. Eu sempre uso como exemplo jogadores como Ederson, Hugo Souza… falo muito dele porque ele estava aqui (em Portugal) na temporada passada. O time que ele estava (GD Chaves) até desceu de divisão, mas mesmo com tudo isso ele conseguiu dar a volta por cima, foi pro Corinthians, fez/está fazendo uma temporada incrível e agora mais do que merecido teve a convocação para a Seleção Brasileira. Então, assim, eu tento pegar esses exemplos de colegas de profissão e posição para tentar me espelhar. E com certeza eu vejo Portugal como um espelho para dar saltos maiores, mesmo aqui sendo uma elite do futebol muito grande — analisou.

Tendo início na terceira divisão portuguesa, o goleiro chegou no país para defender o Alverca, passou pelo Casa Pia e Santa Clara para depois retornar ao clube da região do Ribatejo. Agora, depois de 21 anos, a equipe subiu para o primeiro escalação do futebol nacional com elenco estrelado por brasileiros. Ao Lance!, João Bravim fez um balanço sobre o momento da carreira e como enxerga o futuro.

— Com certeza. Eu acho que não é onde eu quero estar, quero chegar muito mais alto, mas sim (é o melhor momento da carreira). Na temporada retrasada e passada fui muito feliz em Alverca. Eu voltei para cá e ainda estava na Liga 3, fomos campeões e conseguimos subir para Liga 2. Já em um ano conseguimos o acesso para o maior escalão do futebol português. Vejo como o melhor momento da carreira, mas ainda almejo muito mais.

— Eu falava que meu primeiro objetivo era voltar à Primeira Liga e, graças a Deus, a gente conseguiu o acesso com o Alverca. Mas, lógico, como qualquer jogador de futebol eu sonho em estar nos maiores clubes do mundo e estar jogando nos maiores palcos do futebol, seja brasileiro ou europeu. Com certeza, se Deus quiser e eu trabalhar muito, chegar à Seleção Brasileira. Sonho bastante com isso.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.