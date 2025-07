Ex-Internacional pode render R$ 5 milhões os cofres colorados

Após destaque no Real Oviedo, ajudando a equipe a voltar à primeira divisão da Espanha, o atacante Alemão, ex-Internacional, foi anunciado oficialmente pelo Pachuca, do México, com direito a vídeo especial. A transferência faz parte de um movimento estratégico do Grupo Pachuca, conglomerado responsável também pelo clube espanhol, e que envolveu a ida de Salomón Rondón ao Oviedo.

Por envolver valores financeiros, os cofres colorados devem receber algum montante.

Motivado com novo desafio

Alemão teve participação de destaque na campanha histórica dos Carboyones – que retornou à La Liga após 24 anos. O brasileiro marcou 14 gols e deu quatro assistências em 44 jogos na La Liga 2, sendo o artilheiro da equipe na competição. O novo desafio motivo o atleta que passou pelo Beira-Rio em 2022 e 2023.

– Volto à América Latina mais experiente e com uma bagagem muito importante que pude adquirir no futebol europeu. Vou trabalhar muito para poder corresponder às expectativas em relação à minha chegada, e espero poder construir uma história bonita no Pachuca também – afirmou.

Com 27 anos, Alemão chega ao México após dois anos na Europa. No período, entrou em campo 83 vezes, marcando 22 gols e cinco assistências. No Brasil, seu principal momento foi justamente vestindo a camisa colorada. Também teve passagens por Metropolitano (SC), Kyoto Sanga-JAP, Criciúma, Fluminense de Itaum, Juventus Jaraguá e Novo Hamburgo.

Quanto o Inter deve receber

Como o negócio envolve transferência de dinheiro entre os clubes, parte desse valor teria de ser repassado ao Inter. É que o contrato da venda de Alemão ao grupo dos três clubes previa o repasse de 30% de uma futura negociação aos cofres alvirrubros.

Conforme apurou o Lance! junto à imprensa mexicana, a troca de Alemão do Oviedo pelo Pachuca teria envolvido cerca de 3 milhões de dólares – ou R$ 16,8 milhões no câmbio atual. Assim, o Colorado receberia 900 mil dólares (ou R$ 5 milhões).