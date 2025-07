O meio-campista Ruan Oliveira, ex-Corinthians, foi anunciado como novo reforço do Zorya Luhansk, da primeira divisão da Ucrânia. O jogador chega por empréstimo do Clube Atlético Metropolitano e já foi oficialmente apresentado pela equipe europeia.

Revelado pelo Metropolitano, Ruan teve passagens por clubes importantes do Brasil. No Corinthians, disputou 32 partidas, marcou 2 gols e deu 3 assistências. Também atuou pelo Cuiabá, onde somou 14 jogos e balançou as redes duas vezes. Pelo próprio Metropolitano, participou de 14 partidas e anotou um gol.

O jogador chegou inicialmente ao time sub-20 do clube paulista e foi promovido ao elenco principal do Corinthians em 2020. No entanto, Ruan Oliveira teve sua passagem pelo Timão marcada por sucessivas lesões, passou por três cirurgias no joelho esquerdo e ficou cerca de mil dias sem atuar.

Ele conseguiu retornar aos gramados em maio de 2023, chegou a marcar um gol e apresentou boas atuações, o que lhe garantiu uma renovação contratual por mais seis meses, até dezembro daquele ano. Porém, uma nova contusão no fim da temporada interrompeu novamente sua sequência. Em 2024, passou todo o período no departamento médico e deixou o clube em janeiro de 2025.

Ruan Oliveira disputou 32 partidas pelo Timão (Foto: Abner Dourado/AGIF)

Corinthians negocia promessa da base

O Corinthians encaminhou a transferência do lateral-esquerdo Julio Cesar Pereira, o Julinho, para o Goiás. O jogador, que atuava pelas equipes Sub-17 e Sub-20 do clube paulista, tinha contrato válido até julho de 2026 e multa rescisória de R$ 30 milhões.

Pelo acordo, o Corinthians permanece com 30% dos direitos econômicos do atleta, enquanto os 70% restantes passam a pertencer ao Goiás, com quem assinará por três temporadas.

Julinho já não participa das atividades com as categorias de base do Timão. No momento, realiza apenas trabalhos físicos no campo, como corridas, além de treinos na academia, enquanto a documentação é finalizada. O contrato com o Goiás já está acertado.