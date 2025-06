O Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, oficializou nesta segunda-feira (3) a contratação do experiente goleiro Rui Patrício, de 37 anos. O português, que estava em fim de contrato com a Atalanta, chega para reforçar o elenco na disputa do Mundial de Clubes da FIFA 2025, que acontecerá nos Estados Unidos entre junho e julho.

Esta será a primeira experiência de Rui Patrício fora do futebol europeu. Ao longo da carreira, ele defendeu clubes tradicionais como o Sporting, de Portugal, o Wolverhampton, da Inglaterra, e a AS Roma, da Itália. Embora tenha sido anunciado como jogador da Atalanta na temporada 2024/25, o veterano goleiro disputou apenas seis partidas pelo clube de Bérgamo.

Com 108 jogos pela Seleção de Portugal, Rui Patrício é um dos jogadores mais emblemáticos da geração campeã da Euro 2016. Sua última convocação para a equipe nacional ocorreu em maio de 2024, quando foi incluído pelo técnico Roberto Martínez na lista dos 26 jogadores para a disputa da Eurocopa. Na ocasião, ainda defendia a Roma, e dividiu o posto de goleiro com Diogo Costa (FC Porto) e José Sá (Wolverhampton).

Rui Patrício em treino do Al-Ain já nos Estados Unidos (Foto: Reprodução/Instagram/@alainfcae)

O Al-Ain já se encontra em solo norte-americano para a disputa do Mundial de Clubes. O clube publicou imagens da chegada da delegação no aeroporto de Washington, capital dos EUA, onde fará sua estreia no torneio.

A equipe árabe enfrentará a Juventus, da Itália, no dia 18 de junho, às 22h (horário de Brasília), no estádio Buzzard Point, em Washington. A chegada de Rui Patrício deve reforçar o setor defensivo do time comandado por Hernán Crespo, que sonha em fazer história na competição.