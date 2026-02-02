Arthur marca primeiro gol na Bundesliga e mira Copa de 2026

O Bayer Leverkusen venceu o Eintracht Frankfurt por 3 a 1 no último sábado (31), em partida válida pela 20ª rodada da Bundesliga. O lateral-direito brasileiro Arthur foi o autor do primeiro gol do confronto. Em decorrência de sua atuação, o jogador de 22 anos foi eleito o melhor em campo e entrou para a seleção da semana da Bundesliga como o destaque de sua posição.

Primeiro gol na liga e sequência como titular

Aos 22 anos, Arthur vive seu momento de maior afirmação no futebol europeu. Contratado há três anos — sendo a venda mais cara da história do América-MG —, o jogador superou o período de adaptação ao idioma e à cultura local e hoje é peça fundamental no esquema do Leverkusen, tendo atuado em todas as partidas da equipe neste início de 2026.

O gol anotado contra o Frankfurt teve um peso especial: foi o primeiro de Arthur na Bundesliga. Embora já somasse mais de 50 jogos pelo clube e tivesse balançado as redes na Copa da Alemanha, o lateral ainda perseguia seu primeiro tento na elite nacional. O brasileiro já possui um currículo vitorioso na Alemanha, tendo integrado o elenco histórico comandado por Xabi Alonso em 2024, que conquistou o Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha e a Supercopa, além de ter sido finalista da Europa League.

Arthur em ação pelo Bayer Leverkusen (Foto: Bayer Leverkusen/www.bayer04.de)

Foco na Seleção Brasileira

Ambidestro e capaz de atuar nas duas laterais, Arthur não esconde que seu grande objetivo para a temporada é retornar à Seleção Brasileira, desta vez para a disputa da Copa do Mundo de 2026. O jogador tem histórico positivo com a "Amarelinha", tendo sido um dos pilares da conquista do Sul-Americano Sub-20 em 2023.

— Estou muito feliz pelo gol, pela vitória e por esse reconhecimento. Venho trabalhando forte todos os dias para ajudar o clube nos desafios desta temporada. Sei que, fazendo bem a minha parte aqui, posso ser lembrado pela Seleção Brasileira. É ano de Copa do Mundo e tenho o sonho de estar lá representando o nosso país — projetou o atleta.

Arthur em ação pelo Bayer Leverkusen (Foto: Bayer Leverkusen/www.bayer04.de)

