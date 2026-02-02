Mauricio Dulac valoriza primeiros meses de trabalho na base na Arábia Saudita: 'Caminho certo'

O técnico brasileiro Mauricio Dulac vive um início de trajetória promissor no comando da equipe sub-21 do Al Riyadh, na Arábia Saudita. Enfrentando os desafios naturais de um início de trabalho no exterior, o treinador fez um balanço positivo dos primeiros meses à frente da categoria de base, destacando não apenas os resultados em campo, mas, principalmente, o sucesso no desenvolvimento de talentos para o time principal.

Integração com o elenco principal

Um dos principais indicadores do êxito deste início de gestão foi a recente promoção de quatro jogadores do sub-21 para o elenco profissional do clube. Para Dulac, essa movimentação valida a metodologia aplicada e serve como combustível para a sequência da temporada. O treinador ressaltou a complexidade de atuar na formação, especialmente em um contexto internacional, mas afirmou que a utilização dos jovens na equipe de cima comprova que o planejamento está sendo bem executado.

Em sua análise, o brasileiro enfatizou que a atuação tem sido muito positiva, apesar das dificuldades inerentes ao processo. Segundo ele, ver o clube aproveitar os atletas formados na base é um sinal claro de que o trabalho está na direção correta. Dulac manteve os pés no chão, lembrando que é apenas o começo de uma longa jornada, mas reforçou que esse intercâmbio com o profissional é o norte que deve guiar o desenvolvimento diário no clube.

Mauricio Dulac é treinador do sub-21 do Al Riyadh, da Arábia Saudita (Foto: Divulgação)

Reação e zona de classificação

Dentro das quatro linhas, o momento também é de ascensão. Nesta semana, o Al Riyadh venceu o Al-Khaleej por 2 a 0, conquistando seu terceiro triunfo nos últimos quatro jogos. O resultado foi fundamental para recolocar a equipe na zona de classificação para os playoffs da U21 Elite League. Dulac classificou o confronto como de alto nível competitivo e elogiou a resposta dos atletas diante dos riscos da partida, considerando a vitória merecida pela evolução apresentada nas últimas rodadas.

Focado no objetivo de assegurar a vaga no mata-mata, o time comandado por Mauricio Dulac já se prepara para o próximo compromisso. O Al Riyadh volta a campo no próximo domingo, às 12h30 (de Brasília), para enfrentar o Al-Bukiryah, atual penúltimo colocado da competição, em casa.

