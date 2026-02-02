Após ruptura no Al-Ittihad, Benzema reforçará rival saudita; CR7 protesta

O mercado do futebol saudita passa por movimentações importantes nesta segunda-feira (2), que envolve duas das principais estrelas da liga. Karim Benzema está próximo de trocar o Al-Ittihad pelo rival Al-Hilal, enquanto Cristiano Ronaldo manifestou insatisfação com a gestão de investimentos no Al-Nassr, recusando-se a atuar na próxima rodada.

Benzema no Al-Hilal

Segundo o jornalista Fabrizio Romano e o jornal francês L'Equipe, Karim Benzema aceitou uma proposta para se transferir para o Al-Hilal. A negociação avançou após o fracasso nas conversas para a renovação de contrato com o Al-Ittihad. O jogador teria considerado a oferta de extensão, apresentada a poucos dias do fim da janela, insatisfatória em termos financeiros e de direitos de imagem.

O francês, que chegou à Arábia Saudita em junho de 2023, acumula 57 gols e 20 assistências em 87 partidas pelo Al-Ittihad, tendo conquistado a Liga Saudita e a Copa do Rei na temporada 2024/25. A transferência para o Al-Hilal, atual líder do campeonato, reforça um elenco que recentemente contratou nomes como Darwin Núñez e Pablo Marí.

Cristiano Ronaldo e as críticas ao PIF

Paralelamente, o jornal português A Bola reporta que Cristiano Ronaldo não foi relacionado para a partida do Al-Nassr contra o Al-Riyadh devido a divergências com a administração do clube. O atacante estaria insatisfeito com a disparidade de investimentos realizados pelo Fundo de Investimento Público (PIF) — que gere os quatro maiores clubes do país — entre o Al-Nassr e o Al-Hilal.

A crítica central refere-se à falta de reforços de peso para o Al-Nassr nesta janela de transferências, que trouxe apenas o jovem meia Haydeer Abdulkareem, enquanto o rival Al-Hilal realizou investimentos significativos. A postura de Ronaldo alinha-se a comentários anteriores do técnico Jorge Jesus, que já havia mencionado a diferença de "poder político" e capacidade de mercado entre as duas equipes de Riade.

Cristiano Ronaldo em ação durante Al-Nassr x Al-Ahli (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

