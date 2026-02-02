Bola de ouro explode após empate do City: 'Não querem que a gente ganhe'
Rodri ficou na bronca com a arbitragem após o primeiro gol dos Spurs
- Matéria
- Mais Notícias
O empate em 2 a 2 entre Manchester City e Tottenham, ocorrido neste domingo (1), pela Premier League, terminou em polêmica fora das quatro linhas. Rodri, vencedor da Bola de Ouro de 2024 e capitão dos Citizens, não poupou críticas à arbitragem e ao VAR após a partida. Em um desabafo contundente, o volante espanhol sugeriu que o sucesso recente e contínuo do clube criou um ambiente onde "as pessoas não querem" que a equipe continue vencendo.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Atacante do Liverpool é comparado a Fernando Torres: ‘A cara’
Futebol Internacional01/02/2026
- Futebol Internacional
Brasileiros roubam a cena, e Manchester United vence Fulham em jogo eletrizante
Futebol Internacional01/02/2026
- Futebol Internacional
Jornal compara Igor Jesus a Diego Costa no auge: ‘Fazendo história’
Futebol Internacional01/02/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A revolta do meio-campista centra-se no lance que originou a reação dos Spurs. O City vencia confortavelmente por 2 a 0 — com gols das contratações Rayan Cherki e Antoine Semenyo — quando Dominic Solanke diminuiu o placar. Para Rodri, o atacante do Tottenham cometeu uma falta clara no zagueiro Marc Guéhi ao chutar a perna do defensor em vez da bola, infração ignorada pelo árbitro de campo e validada pelo VAR.
"O árbitro precisa ser neutro"
Em entrevista após o apito final, Rodri questionou a imparcialidade das decisões recentes contra o Manchester City, citando lances polêmicos em jogos anteriores contra Newcastle, Manchester United e Wolves. Para o capitão, há um padrão de rigor excessivo ou omissão contra sua equipe.
— Sei que ganhamos demais e as pessoas simplesmente não querem que a gente ganhe. Mas o árbitro precisa ser neutro e, para mim, sinceramente, isso não é justo. Ele (Solanke) chutou a perna. Ele se antecipou ao Marc e foi falta clara. O VAR existe por um motivo. Esses pequenos detalhes fazem toda a diferença — disparou Rodri.
O jogador espanhol ainda ressaltou que, embora respeite a arbitragem, a frequência desses erros tem gerado incômodo no vestiário. Segundo ele, se o primeiro gol tivesse sido anulado, o desfecho da partida — que culminou no empate com um gol de "escorpião" de Solanke aos 70 minutos — teria sido diferente, permitindo ao City encostar no líder Arsenal.
Posicionamento da Liga
Diante da repercussão, o Premier League Match Centre emitiu um comunicado oficial explicando a decisão. Segundo a nota, a jogada foi revisada e o gol confirmado porque o VAR interpretou que Solanke tocou na bola antes do contato com Guéhi, descaracterizando a infração reclamada por Rodri. O resultado mantém o City na perseguição ao título, mas com a sensação de injustiça declarada por seu principal líder em campo.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias