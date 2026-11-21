Sara se destaca no Galatasaray, lidera estatística e mira novo título turco
Meio-campista brasileiro foi decisivo na vitória por 2 a 1 sobre o Samsunspor
O brasileiro Gabriel Sara segue como um dos principais nomes do Galatasaray na temporada. Neste sábado (21), o meio-campista deu mais uma assistência na vitória por 2 a 1 sobre o Samsunspor, pela 12ª rodada do Campeonato Turco. Com o passe para o gol de Yunus Akgün, o jogador chegou a seis assistências na competição e alcançou a liderança do ranking do fundamento, ao lado de Ernest Muçi, do Trabzonspor.
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O lance que garantiu a marca aconteceu no segundo gol do Galatasaray. Sara encontrou Akgün com um lançamento por cima da defesa adversária, deixando o companheiro em boas condições para encobrir o goleiro e balançar as redes. A jogada reforçou a participação ofensiva do brasileiro, que vem acumulando números expressivos no futebol turco.
Além das seis assistências, o meio-campista aparece entre os principais jogadores da Süper Lig em outros fundamentos. De acordo com dados do Sofascore, são 38 passes decisivos, marca que o coloca na vice-liderança da estatística, e nove grandes chances criadas, também a segunda maior quantidade do campeonato.
Gabriel Sara celebra fase no Galatasaray
Aos 27 anos, o brasileiro também alcançou uma marca importante recentemente: a de 100 partidas pelo Galatasaray. Em 103 jogos disputados pelo clube, o jogador soma dez gols e 22 assistências, consolidando sua participação na equipe desde a chegada à Turquia, em 2024.
— Estou muito feliz com o momento que estou vivendo, atuando em diferentes funções no meio-campo e contribuindo com a equipe de maneiras distintas. Estar com números de destaque numa liga que tem atraído cada vez mais grandes estrelas da Europa é um orgulho e uma motivação para seguir fazendo bem meu trabalho — afirmou Sara.
Revelado pelo São Paulo, onde conquistou o Campeonato Paulista de 2021, o meio-campista foi contratado pelo Galatasaray por 23 milhões de euros, valor que representou um recorde no futebol turco naquele momento. Desde então, conquistou dois títulos do Campeonato Turco e uma Copa da Turquia.
O desempenho também abriu as portas da Seleção Brasileira. Em março deste ano, Sara recebeu sua primeira convocação, sendo chamado por Carlo Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia. O jogador também apareceu na pré-lista para a Copa do Mundo.
Galatasaray abre vantagem na liderança do Campeonato Turco
Com o resultado diante do Samsunspor, o Galatasaray chegou aos 31 pontos e abriu seis de vantagem sobre o Trabzonspor, segundo colocado, que ainda entra em campo neste domingo. A equipe de Istambul busca um feito inédito na história do Campeonato Turco: conquistar o quinto título consecutivo da competição.
O próximo compromisso será pela Champions League. Na terça-feira (24), o Galatasaray recebe o Aston Villa, em Istambul, pela quinta rodada da fase de liga do torneio continental.
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