Ex-Flamengo marca e City chega a quatro jogos sem vencer na Premier League
Manchester City empata em 1 a 1 com o Fulham e poder ver o Arsenal abrir vantagem
O Manchester City segue em má fase na Premier League. Neste sábado (21), jogando em casa, os Citizens ficaram no 1 a 1 com o Fulham, com direito a gol do brasileiro Rodrigo Muniz para o time adversário, e chegaram a quatro jogos sem vencer no Campeonato Inglês.
Em partida válida pela 11ª rodada da Premier League, o Manchester City pressionou nos minutos iniciais, mas saiu atrás no placar logo aos 16 minutos do primeiro tempo. Após boa jogada de Oscar Bobb pela direita, o ex-Flamengo Rodrigo Muniz recebeu na entrada da área e finalizou no ângulo, sem chances para Donnarumma. Pouco depois, aos 24', Haaland chegou a marcar, mas o gol foi anulado por falta no goleiro adversário.
O City seguiu em cima, mas só conseguiu empatar depois do intervalo. Aos 11', após cobrança de escanteio, a zaga do Fulham tirou, mas Elliot Anderson pegou a sobra na entrada da área e finalizou de primeira para marcar um belo gol. Mas a reação ficou por aí e o time de Enzo Maresca chegou ao seu quarto jogo sem vencer.
Com o resultado, o City chegou aos 22 pontos, parou na terceira colocação, e pode ver o Arsenal, que encara o Newcastle neste sábado (21), abrir oito pontos na liderança da Premier League. Já o Fulham ficou com 11 pontos e é o 15º colocado.
Evanilson brilha pelo Bournemouth
Além de Rodrigo Muniz, outro brasileiro também brilhou neste sábado de Premier League. O atacante Evanílson, ex-Fluminense, marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 do Bournemouth sobre o Nottingham Forest.
Em grande fase, Evanílson marcou o seu sétimo gol nos últimos nove jogos e ajudou o Bournemouth a conquistar a sua nona vitória seguida na temporada, somando todas as competições. Com o resultado, o time de Evanílson assumiu a quarta colocação da Premier League, com 18 pontos. Já o Forest parou nos nove, em 17º.
11ª rodada da Premier League
Manchester City 1 x 1 Fulham
Aston Villa 0 x 0 Sunderland
Bournemouth 2 x 0 Nottingham Forest
Chelsea 1 x 4 Leeds
Coventry City 3 x 2 Crystal Palace
Tottenham 2 x 0 Ipswich
Newcastle x Arsenal - 21/11, 14h30
Hull City x Brighton - 22/11, 11h
Liverpool x Manchester City - 22/11, 13h30
Brentford x Everton - 23/11, 17h
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