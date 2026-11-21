Real Madrid x Celta de Vigo: onde assistir, horário e escalações
Real Madrid x Celta de Vigo: pela 13ª rodada da La Liga 2026/2027.
A bola volta a rolar em LALIGA 2026/27. O Real Madrid recebe o Celta de Vigo neste sábado (21), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela sequência do Campeonato Espanhol. Os Merengues chegam embalados por oito vitórias consecutivas em todas as competições e ocupam a segunda colocação, com 30 pontos, três a menos que o líder Barcelona. Do outro lado, o Celta aparece em 11º lugar, com 13 pontos, e tenta encerrar uma sequência de três partidas sem vencer na competição. O confronto terá transmissão ao vivo da Cazé TV. Clique para assistir na Cazé TV com Prime Video.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Real Madrid chega em boa fase e busca manter a sequência positiva para seguir na perseguição ao Barcelona pela liderança de LALIGA. Desde a derrota para o Atlético de Madrid, em 20 de setembro, a equipe comandada por José Mourinho conquistou oito vitórias consecutivas, somando todas as competições.
Para o confronto no Santiago Bernabéu, Mourinho contará com o retorno de Vini Jr., que cumpriu suspensão após ser expulso contra o Atlético de Madrid. Apesar da volta, o atacante brasileiro deve começar a partida no banco de reservas. A tendência é que o treinador mantenha a base utilizada nas últimas partidas.
O Celta de Vigo, por sua vez, ocupa a 11ª colocação, com 13 pontos, e tenta voltar a vencer no Campeonato Espanhol. A equipe comandada por Claudio Giráldez não vence há três rodadas e aproveitou o período da Data Fifa para trabalhar e buscar uma recuperação na competição. Diante do Real Madrid, os visitantes tentam surpreender fora de casa para se aproximar da parte de cima da tabela.
Ficha técnica
REAL MADRID X CELTA DE VIGO
- 🏆 Competição: Campeonato Espanhol (LALIGA) 2026/27
- 📆 Data e horário: sábado, 21 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
- 📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha
- 📺 Transmissão: Cazé TV (YouTube)
Prováveis escalações
Real Madrid (Técnico: José Mourinho): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen e Cucurella; Camavinga, Valverde e Bellingham; Arda Güler, Mbappé e Diamondé.
Celta de Vigo (Técnico: Claudio Giráldez): Radu; Javi Rodríguez, Cáceres e Alonso; Carreira, Moriba, Febas e Rueda; Hugo Álvarez, Jutglà e Durán.
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